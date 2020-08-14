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Факты / Lifestyle

День ангела Дмитрия: поздравления в открытках и СМС

День ангела Дмитрия ежегодно приходится на 14 августа.

Имя Дмитрий связывают с богиней греческой мифилогии Деметрой, которое означает работающий на земле, земледелец.

14 августа верующие вспоминают отца Дмитрия Павского, которого расстреляли по приказу НКВД в 1937 году.

Мужчины с именем Дмитрий в детстве имеют очень прочную связь с семьей, а вырастают активными, трудолюбивыми и целеустремленными.

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Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с днем ангела Дмитрия.

День ангела Дмитрия: поздравления в открытках и СМС

День ангела Дмитрия: поздравления в открытках и СМС

День ангела Дмитрия: поздравления в открытках и СМС

День ангела Дмитрия: поздравления в открытках и СМС

День ангела Дмитрия: поздравления в открытках и СМС

***

Добрый праздник — именины,
Ты сегодня отмечаешь.
Я тебе желаю, Дима,
То, что сам себе желаешь.

Пусть, любимый, улыбнётся
Широко тебе удача,
И судьбой преподнесётся
Нежная любви отдача!

***

Многоуважаемый, наш Дмитрий,
Поздравление в стихах примите:
Пожелаем мира и добра,
Дружеских объятий и тепла.

Дорогой наш и бесценный Дмитрий,
Если мы забыли, подскажите,
Что еще вам надо пожелать?
Пожелаем – вам же пожинать!

***

С Днем ангела, Дима, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Календарь праздников в Украине

В полном календаре праздников на 2020 год Факты ICTV собрали главные даты, которые отмечаются в Украине на общенациональном уровне.

24 августа украинцы будут праздновать 29-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

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