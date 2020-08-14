День ангела Александра приходится на 14 августа.
Это мужское имя является одним из самых распространенных в Украине и означает оно с древнегреческого языка — защитник.
В общем Александры празднуют свой день ангела около 40 раз в год. Эти мужчины имеют волевой характер, упорные и целеустремленные. Также владельцы этого имени являются хорошими руководителями и способны наладить работу большого коллектива.
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Факты ICTV собрали лучшие стихи для поздравления с Днем ангела Александра.
***
Пусть Саше его жизнь
Будут устилать звезды с неба,
И ангел-хранитель следует с тобой,
Чтобы каждое мгновение ты чувствовал
Богородицы вечную опеку.
Пусть Бог подарит тебе,
Счастье, здоровье и долгую жизнь.
***
Приветствуя тебя, Александр,
Хочу пожелать снова и снова,
Пусть с тобой постоянно живет
Надежда, Вера, Любовь.
Пусть ангел небесный оберегает,
Защищает повсюду тебя,
И дарит тебе тысячу разных чудес.
***
Пусть ангел-хранитель бережет тебя от зла,
Дарит счастье и душу твою согревает!
Александру пожелаем тепла,
Любви и удачи во всем.
Да хранит тебя от зла, неудач
И все обязательно будет в порядке!
***
Желаем, чтобы твое здоровье было крепкое,
Семейное счастье всегда царило,
Радость в сердце вечно жила,
Беда была далеко от тебя.
Пусть ангел рядом идет,
Бережет от беды и несчастий.
Календарь праздников в августе
В календаре праздников на август 2020 предполагается 15 дат для празднования. Большинство из них посвящены определенной профессии.
Также в этом месяце будет отмечаться государственный праздник — День независимости Украины. По решению Кабмина 24 августа будет выходным, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд.