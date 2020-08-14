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День ангела Александра: лучшие поздравления в стихах

День ангела Александра приходится на 14 августа.

Это мужское имя является одним из самых распространенных в Украине и означает оно с древнегреческого языка — защитник.

В общем Александры празднуют свой день ангела около 40 раз в год. Эти мужчины имеют волевой характер, упорные и целеустремленные. Также владельцы этого имени являются хорошими руководителями и способны наладить работу большого коллектива.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Факты ICTV собрали лучшие стихи для поздравления с Днем ангела Александра.

***

Пусть Саше его жизнь
Будут устилать звезды с неба,
И ангел-хранитель следует с тобой,
Чтобы каждое мгновение ты чувствовал
Богородицы вечную опеку.
Пусть Бог подарит тебе,
Счастье, здоровье и долгую жизнь.

***

Приветствуя тебя, Александр,
Хочу пожелать снова и снова,
Пусть с тобой постоянно живет
Надежда, Вера, Любовь.

Пусть ангел небесный оберегает,
Защищает повсюду тебя,
И дарит тебе тысячу разных чудес.

***

Пусть ангел-хранитель бережет тебя от зла,
Дарит счастье и душу твою согревает!
Александру пожелаем тепла,
Любви и удачи во всем.

Да хранит тебя от зла, неудач
И все обязательно будет в порядке!

***

Желаем, чтобы твое здоровье было крепкое,
Семейное счастье всегда царило,
Радость в сердце вечно жила,
Беда была далеко от тебя.
Пусть ангел рядом идет,
Бережет от беды и несчастий.

Календарь праздников в августе

В календаре праздников на август 2020 предполагается 15 дат для празднования. Большинство из них посвящены определенной профессии.

Также в этом месяце будет отмечаться государственный праздник — День независимости Украины. По решению Кабмина 24 августа будет выходным, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд.

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