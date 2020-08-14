День ангела Александра приходится на 14 августа.

Это мужское имя является одним из самых распространенных в Украине и означает оно с древнегреческого языка — защитник.

В общем Александры празднуют свой день ангела около 40 раз в год. Эти мужчины имеют волевой характер, упорные и целеустремленные. Также владельцы этого имени являются хорошими руководителями и способны наладить работу большого коллектива.

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Факты ICTV собрали лучшие стихи для поздравления с Днем ангела Александра.

***

Пусть Саше его жизнь

Будут устилать звезды с неба,

И ангел-хранитель следует с тобой,

Чтобы каждое мгновение ты чувствовал

Богородицы вечную опеку.

Пусть Бог подарит тебе,

Счастье, здоровье и долгую жизнь.

***

Приветствуя тебя, Александр,

Хочу пожелать снова и снова,

Пусть с тобой постоянно живет

Надежда, Вера, Любовь.

Пусть ангел небесный оберегает,

Защищает повсюду тебя,

И дарит тебе тысячу разных чудес.

***

Пусть ангел-хранитель бережет тебя от зла,

Дарит счастье и душу твою согревает!

Александру пожелаем тепла,

Любви и удачи во всем.

Да хранит тебя от зла, неудач

И все обязательно будет в порядке!

***

Желаем, чтобы твое здоровье было крепкое,

Семейное счастье всегда царило,

Радость в сердце вечно жила,

Беда была далеко от тебя.

Пусть ангел рядом идет,

Бережет от беды и несчастий.

Календарь праздников в августе

В календаре праздников на август 2020 предполагается 15 дат для празднования. Большинство из них посвящены определенной профессии.

Также в этом месяце будет отмечаться государственный праздник — День независимости Украины. По решению Кабмина 24 августа будет выходным, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд.