Гороскоп на 14 августа 2020 для всех знаков зодиака советует Тельцам отдохнуть и посмотреть на Стрельцов, которые свое время просто отдохнуть уже упустили.

Овен

Туз пентаклей

Овнам сегодня везет, и в мелочах, и по-крупному. Но у этого везения есть свой лимит. Постарайтесь не растратить его на ерунду и не поднимать попадающиеся на пути монетки. Вас ждет более крупная удача.

Телец

Четверка мечей

Время отдохнуть, Тельцы. Если вы продолжите и дальше с таким упорством рыть землю по любой причине, долго заниматься вы этим не сможете. Уберите все важные дела, выпейте ромашкового чая. Дышите.

Близнецы

Девятка чаш

Отличный день обещает Близнецам гороскоп на 14 августа. День, когда все хорошо, и любые начинания приводят к радости. Лучший день для корпоратива или маленькой пятничной вечеринки.

Рак

Перевернутая Пятерка чаш

Раки готовы идти вперед и оставить в прошлом все, что было не так. Включите себе Эдит Пиаф, чтобы пела на фоне, как ни о чем не жалеет – и вперед. Не прощайтесь с прошлым, просто уйдите от него. В будущем все наладится.

Лев

Перевернутая Королева посохов

Самое сложное по гороскопу на 14 августа для Львов – не завидовать и не обращать внимания на зависть людей вокруг. Не сравнивайте себя ни с кем.

Дева

Повешенный

Скучные дела, которые Девы откладывали всю неделю, сгрудились и вдруг решили, что пришло время нападать. Сегодня вам от них никуда не спрятаться. Просто соберитесь и переделайте их все. Другого пути нет.

Весы

Туз мечей

У Весов сегодня день, когда их находят амбиции, а они сами находят себе цель, к которой планируют идти в ближайшее время. Главное – не идти к цели вот прям немедленно. Возьмите паузу все обдумать и спланировать. Тогда вас точно никто не сможет остановить.

Скорпион

Перевернутые Влюбленные

Сегодня Скорпионам свойственно спотыкаться, потому что они как-то вдруг потеряли баланс. Какую-то часть себя вы подавляли так упорно и успешно, что и сами забыли о ней. Немедленно вспомните и купите ей утешительное пирожное – тогда все вернется по местам.

Стрелец

Десятка мечей

Стрельцы так устали за неделю, что хотят просто лечь и лежать. Так чувствуют себя хомяки, пробежавшие марафон, но все равно оставшиеся в клетке. Это давящее чувство бессилия исчезнет, но только пожалуйста, сегодня дайте себе отдохнуть.

Козерог

Перевернутая Четверка пентаклей

Жадность – то, что может испортить день Козерогам. Причем жадность эта – ваша собственная. Вы так боитесь потерять то, что у вас есть, что перестали даже смотреть вперед, не то, чтобы идти туда. Рискните сегодня хотя бы какой-то мелочью.

Водолей

Девятка посохов

Всем что-то нужно от Водолеев в эту пятницу. Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака советует не то, чтобы отказывать людям. Но просто помните, что у вас есть собственная жизнь и собственные дела. Они не менее важны.

Рыбы

Луна

Вокруг Рыб сегодня кружит много тайн, секретов и недосказанностей. Это тревожит, но не пытайтесь все узнать немедленно. Сегодня объективную информацию вам все равно не получить. Опирайтесь на внутренний голос и будьте осторожны. Сегодня по незнанию легко натворить неприятных дел.

Гороскоп на август

Гороскоп 2020 на август говорит о том, что с 11 по 15 августа Уран будет в стадии стационарности. Это дает людям ощущение силы, потому что планета направляет поток энергии.

Чувство собственной независимости и индивидуальности становится очень сильным. Желание стать свободным подталкивает к поискам собственного уникального способа выразить свою индивидуальность.

Источник: А как вам такой расклад