Как говорят в народе — на Медовый спас 2020 должно быть все сладко. 14 августа празднуют один из крупнейших летних праздников православного мира.

В этот день начинают собирать мед с пасек и угощать им всех.

Факты ICTV собрали поздравления с праздником Медового Спаса.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

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С Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя.

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Искренне хотим поздравить, вашу замечательную семью со светлым праздником! Пусть Медовый Спас, вместе со свежим медом, подарит вашему дому спокойствие и уют!

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Первый Спас — медовый, будьте здоровы!

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Желаю веры вам в сердцах огромной,

Чтобы вам жилось богато и спокойно…

С медовым Спасом вас поздравить хочу,

Пусть вера будет лучшей наградой!

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Сегодня лучший православный праздник —

Медовый первый спас уже наступил!

И я спешу поздравить очень славно,

Желая жизни выше всех похвал!

Яблочный спас 2020

Второе большое августовское церковный праздник — Яблочный спас 2020 празднуют 19 августа.

В этот день также празднуют Преображение Господне.

В этот день освящают яблоки, различные фрукты, которые нельзя было есть до Яблочного Спаса.