PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Медовый спас 2020: лучшие поздравления в СМС

Как говорят в народе — на Медовый спас 2020 должно быть все сладко. 14 августа празднуют один из крупнейших летних праздников православного мира.

В этот день начинают собирать мед с пасек и угощать им всех.

Факты ICTV собрали поздравления с праздником Медового Спаса.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

***

С Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя.

***

Искренне хотим поздравить, вашу замечательную семью со светлым праздником! Пусть Медовый Спас, вместе со свежим медом, подарит вашему дому спокойствие и уют!

***

Первый Спас — медовый, будьте здоровы!

***

Желаю веры вам в сердцах огромной,
Чтобы вам жилось богато и спокойно…
С медовым Спасом вас поздравить хочу,
Пусть вера будет лучшей наградой!

***

Сегодня лучший православный праздник —
Медовый первый спас уже наступил!
И я спешу поздравить очень славно,
Желая жизни выше всех похвал!

Яблочный спас 2020

Второе большое августовское церковный праздник — Яблочный спас 2020 празднуют 19 августа.

В этот день также празднуют Преображение Господне.

В этот день освящают яблоки, различные фрукты, которые нельзя было есть до Яблочного Спаса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка