Как говорят в народе — на Медовый спас 2020 должно быть все сладко. 14 августа празднуют один из крупнейших летних праздников православного мира.
В этот день начинают собирать мед с пасек и угощать им всех.
Факты ICTV собрали поздравления с праздником Медового Спаса.
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С Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя.
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Искренне хотим поздравить, вашу замечательную семью со светлым праздником! Пусть Медовый Спас, вместе со свежим медом, подарит вашему дому спокойствие и уют!
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Первый Спас — медовый, будьте здоровы!
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Желаю веры вам в сердцах огромной,
Чтобы вам жилось богато и спокойно…
С медовым Спасом вас поздравить хочу,
Пусть вера будет лучшей наградой!
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Сегодня лучший православный праздник —
Медовый первый спас уже наступил!
И я спешу поздравить очень славно,
Желая жизни выше всех похвал!
Яблочный спас 2020
Второе большое августовское церковный праздник — Яблочный спас 2020 празднуют 19 августа.
В этот день также празднуют Преображение Господне.
В этот день освящают яблоки, различные фрукты, которые нельзя было есть до Яблочного Спаса.