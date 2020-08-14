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Факты / Lifestyle

Музыка для бега — лучшая подборка

Музыка для спорта решает многое – и настроение задает, и ритм тренировок. Факты ICTV нашли для вас небольшую подборку треков для бега.

Часто девушки и парни, придя в тренажерный зал, долго копаются в телефоне в поисках подходящей музыки. И не найдя ничего, включают хоть что-то.

А это неправильно, ведь удачно подобранные треки зададут правильный ритм тренировке и подарят заряд бодрости.

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Ранее Факты ICTV рассказывали как разнообразить занятия бегом.

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