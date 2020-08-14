Православные христиане 14 августа отмечают Маковея (Медовый Спас).
Этот день посвящен чудотворным святыням Образа Спасителя и Животворящего Креста Господня и иконе Владимирской Богоматери. Кроме того, 14 августа стартует Успенский пост.
В народе этот период совпадает со сбором мака, малины и меда.
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На Маковея принято печь сладости, варить узвар и медовуху.
Также на этот праздник собирают большие букеты, в которых должны быть бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинок, васильки, мята, чабрец, любисток и мак.
Не забудьте поздравить знакомых и близких с праздником. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах с Маковеем.
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Наступает Спас медовый,
Значит лето на исходе,
Скоро осень и по новой
Убирать все в огороде.
Ты отведай меда ложкой,
Улыбнись погоде ясной,
Теплых дней уже немножко,
Так не трать их понапрасну.
В этот праздник самый сладкий
Повторять отнюдь не лень:
Пусть все в жизни будет гладко.
И не только в этот день.
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Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
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Медовый Спас! И пред постом
Раздолье пряников медовых,
Пусть праздник к Вам приходит в дом
Предвестником событий новых!
Пусть будет Ваша жизнь как мед,
Такой же солнечной и сладкой!
Пусть счастье рядышком идет
И в полный рост, а не украдкой!
Медовый Спас 2020
В 2020 году Медовый Спас отмечают 14 августа. Этот праздник имеет постоянную дату и ежегодно совпадает с началом Успенского поста.
Православные христиане ежегодно отмечают три спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.
Даты этих праздников связаны со сбором урожая и запасом продуктов на зиму. Считается, что слово спас происходит от запасаться.