Православные христиане 14 августа отмечают Маковея (Медовый Спас).

Этот день посвящен чудотворным святыням Образа Спасителя и Животворящего Креста Господня и иконе Владимирской Богоматери. Кроме того, 14 августа стартует Успенский пост.

В народе этот период совпадает со сбором мака, малины и меда.

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На Маковея принято печь сладости, варить узвар и медовуху.

Также на этот праздник собирают большие букеты, в которых должны быть бархатцы, георгины, астры, гвоздики, барвинок, васильки, мята, чабрец, любисток и мак.

Не забудьте поздравить знакомых и близких с праздником. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах с Маковеем.

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Наступает Спас медовый,

Значит лето на исходе,

Скоро осень и по новой

Убирать все в огороде.

Ты отведай меда ложкой,

Улыбнись погоде ясной,

Теплых дней уже немножко,

Так не трать их понапрасну.

В этот праздник самый сладкий

Повторять отнюдь не лень:

Пусть все в жизни будет гладко.

И не только в этот день.

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Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпенья и сил!

Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!

И не было места печали и боли,

А лишь благодати цветное раздолье!

Успехов в делах и удачи в пути,

И каждому то, чего ищет найти!

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Медовый Спас! И пред постом

Раздолье пряников медовых,

Пусть праздник к Вам приходит в дом

Предвестником событий новых!

Пусть будет Ваша жизнь как мед,

Такой же солнечной и сладкой!

Пусть счастье рядышком идет

И в полный рост, а не украдкой!

Медовый Спас 2020

В 2020 году Медовый Спас отмечают 14 августа. Этот праздник имеет постоянную дату и ежегодно совпадает с началом Успенского поста.

Православные христиане ежегодно отмечают три спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

Даты этих праздников связаны со сбором урожая и запасом продуктов на зиму. Считается, что слово спас происходит от запасаться.