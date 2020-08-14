Медовый Спас — один из украинских религиозных праздников, который также называют Маковея, Первого Спаса, Спаса на воде, отмечается 14 августа.

На самом деле Медовый Спас — это народное название православного праздника Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

Подходящие слова к празднику можно выбрать в нашей подборке поздравлений с Медовым Спасом в открытках.

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Традиции на Медовый Спас

Медовый Спас — это традиционно время сбора меда, ведь скоро закончится лето, и людям нужно запастись продуктами на зиму. Наши предки говорили, что после Медового Спаса пчелы больше не приносят мед.

В этот день люди освящают воду, фрукты и выпечку. Перед походом в церкви украинцы собирали на Медовый Спас букет цветов, в котором обязательно были большие головки мака. Такой букет называется “маковийчик” или “маковийка”.

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