Успенский пост 2020 начинается в пятницу, 14 августа, а заканчивается 27 августа — четверг.

Две недели, пока длится Успенский пост, стоит посвятить молитвам и сближению с родными.

В течение поста важно не поддаваться как духовным соблазнам, так и телесным. Поэтому важно знать, что нельзя есть в Успенский пост 2020.

В течение всего поста следует отказаться от таких продуктов:

мясо и мясопродукты;

рыба и рыбные продукты (можно есть в день Преображения Господня);

яйца;

молоко и молочные продукты;

сладости;

непостная выпечка;

фаст-фуд;

алкоголь.

Читайте: Как безопасно выйти из поста

В общем продукты, которые нельзя есть в Успенский пост, особо не отличаются от тех, которые нельзя есть в другие посты.

Одним из самых сложных дней поста будет последний — можно есть только фрукты и овощи в сыром виде, орехи и мед.

Успенский пост 2020 начинается за 14 дней до Успения Пресвятой Богородицы и посвящается ей.

Во время него следует воздерживаться не только от еды, но и от вредных привычек, а также развлечений.