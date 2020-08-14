Успенский пост 2020 начинается в пятницу, 14 августа, а заканчивается 27 августа — четверг.
Две недели, пока длится Успенский пост, стоит посвятить молитвам и сближению с родными.
В течение поста важно не поддаваться как духовным соблазнам, так и телесным. Поэтому важно знать, что нельзя есть в Успенский пост 2020.
В течение всего поста следует отказаться от таких продуктов:
- мясо и мясопродукты;
- рыба и рыбные продукты (можно есть в день Преображения Господня);
- яйца;
- молоко и молочные продукты;
- сладости;
- непостная выпечка;
- фаст-фуд;
- алкоголь.
Читайте: Как безопасно выйти из поста
В общем продукты, которые нельзя есть в Успенский пост, особо не отличаются от тех, которые нельзя есть в другие посты.
Одним из самых сложных дней поста будет последний — можно есть только фрукты и овощи в сыром виде, орехи и мед.
Успенский пост 2020 начинается за 14 дней до Успения Пресвятой Богородицы и посвящается ей.
Во время него следует воздерживаться не только от еды, но и от вредных привычек, а также развлечений.