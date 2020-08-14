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Что нельзя есть в Успенский пост 2020

Успенский пост 2020 начинается в пятницу, 14 августа, а заканчивается 27 августа — четверг.

Две недели, пока длится Успенский пост, стоит посвятить молитвам и сближению с родными.

В течение поста важно не поддаваться как духовным соблазнам, так и телесным. Поэтому важно знать, что нельзя есть в Успенский пост 2020.

В течение всего поста следует отказаться от таких продуктов:

  • мясо и мясопродукты;
  • рыба и рыбные продукты (можно есть в день Преображения Господня);
  • яйца;
  • молоко и молочные продукты;
  • сладости;
  • непостная выпечка;
  • фаст-фуд;
  • алкоголь.

Читайте: Как безопасно выйти из поста

В общем продукты, которые нельзя есть в Успенский пост, особо не отличаются от тех, которые нельзя есть в другие посты.

Одним из самых сложных дней поста будет последний — можно есть только фрукты и овощи в сыром виде, орехи и мед.

Успенский пост 2020 начинается за 14 дней до Успения Пресвятой Богородицы и посвящается ей.

Во время него следует воздерживаться не только от еды, но и от вредных привычек, а также развлечений.

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