День ангела Романа выпадает на 15 августа — суббота. Имя Роман происходит от латинского римский, римлянин, а с иудейской переводится как равный Богу и похож на Бога.

В этот день не забудьте поздравить с именинами своих знакомых и близких.

Для этого мы подготовили лучшие поздравления с Днем Романа в стихах.

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Рома, с праздником тебя!

Счастья, денег и удачи

Для тебя желаю я.

Пусть уходят незадачи.

Пусть везет тебе во всем,

Пусть здоровье не подводит,

Радость пусть приходит в дом,

А плохое все уходит.

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Пускай, Роман, тебе во всем везет,

Чтоб стал душою и финансами богаче,

Чтобы дела пошли уверенно вперед.

Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,

Чтоб понимание, что важней к тебе пришло,

Чтоб именины отмечали только вместе,

И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.

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Роман, хочу тебе удачи

Я в именины пожелать,

Чтоб становился ты богаче,

И неприятностей не знать,

Пусть только лучшее случится,

Пускай всегда тебе везет,

Мечта твоя осуществится,

Успех тебя не подведет!

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Делаю Роме от души

На ангела прекрасный день,

Успех к тебе чтоб поспешил,

Пропала неурядиц тень.

Пусть счастье, наконец, придёт,

И сбудутся пускай мечты.

Успех тебя пусть вознесёт

До небывалой высоты.