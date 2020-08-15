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Факты / Lifestyle

День ангела Романа: лучшие поздравления в стихах

День ангела Романа выпадает на 15 августа — суббота. Имя Роман происходит от латинского римский, римлянин, а с иудейской переводится как равный Богу и похож на Бога.

В этот день не забудьте поздравить с именинами своих знакомых и близких.

Для этого мы подготовили лучшие поздравления с Днем Романа в стихах.

*****

Рома, с праздником тебя!
Счастья, денег и удачи
Для тебя желаю я.
Пусть уходят незадачи.

Пусть везет тебе во всем,
Пусть здоровье не подводит,
Радость пусть приходит в дом,
А плохое все уходит.

*****

Пускай, Роман, тебе во всем везет,
Чтоб стал душою и финансами богаче,
Чтобы дела пошли уверенно вперед.

Чтоб ждал успех, чтоб не топтался ты на месте,
Чтоб понимание, что важней к тебе пришло,
Чтоб именины отмечали только вместе,
И чтобы счастлив был ты всем врагам назло.

*****

Роман, хочу тебе удачи
Я в именины пожелать,
Чтоб становился ты богаче,
И неприятностей не знать,

Пусть только лучшее случится,
Пускай всегда тебе везет,
Мечта твоя осуществится,
Успех тебя не подведет!

ЧитайтеЦерковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

*****

Делаю Роме от души
На ангела прекрасный день,
Успех к тебе чтоб поспешил,
Пропала неурядиц тень.

Пусть счастье, наконец, придёт,
И сбудутся пускай мечты.
Успех тебя пусть вознесёт
До небывалой высоты.

В церковном календаре на август 2020 будет множество праздников. Чтобы их не пропустить, следите за нашим календарем праздников.

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