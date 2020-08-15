День археолога: поздравления в открытках

15 августа в Украине отмечается День археолога. Традиционно в этот день в музеях открывают различные выставки, посвященные археологии, где каждый может познакомиться с наукой ближе.

Еще до 2008 года День археолога в Украине был неофициальным. Еще с 1947 года этот праздник отмечали все археологические экспедиции, которые проводили свои исследования.

В День археолога 2020 Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках для всех причастных к празднику.

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Ежедневно в Украине отмечаются различные церковные праздники. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где также есть перечень поминальных дней и постов.