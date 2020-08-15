Гороскоп на 15 августа 2020 для всех знаков зодиака советует всем хорошо отдохнуть и просит не мешать работать Водолеям – им очень надо.

Овен

Перевернутая Башня

Важнее всего Овнам понять, что некоторые вещи заканчиваются, и спасти их невозможно. Многое вокруг вас начнет сегодня рушиться. Копите силы для следующего дня, но сегодня оставайтесь в стороне от событий.

Телец

Семерка посохов

Сегодня Тельцам будет приносить радость только то, что достанется им боем. Потому все дела, которыми вы не очень хотите заниматься, превратите в соревнование или забег. Кто лучше выстоит очередь, польет цветы, кто быстрее отдохнет.

Близнецы

Пятерка пентаклей

У Близнецов в субботу отключен режим практичности. Все полезное будет валиться из рук, так что и не пытайтесь за него браться. Зато для того, чтобы слушать сердце, день просто отличный. Делайте то, что хочется, будьте добры – и суббота удастся.

Рак

Мир

Гороскоп на 15 августа советует Ракам освободить субботу от дел и потратить ее на то, чтобы подвести итоги. Как вы провели неделю, месяц, начало года, кто был рядом с вами, а кто нет. Сегодня день открытий – и вы тоже сможете понять многое о себе и людях вокруг.

Лев

Десятка пентаклей

Львы сегодня умеют думать вперед не на дни или годы, а на целые поколения. Используйте эту способность на пользу. Начните сортировать мусор, придумайте имена будущим детям, внукам, правнукам, или подумайте, что нужно в будущем такого, чего нет сейчас – и придумайте новую Теслу.

Дева

Королева мечей

Может быть сложно, но Девам сегодня нужно ставить трезвый расчет выше любых эмоций. Пусть жалость или злость не мешают вам видеть реальное положение вещей. Гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака обещает: даже так вы все решите правильно.

Весы

Пятерка мечей

Обычно уравновешенные Весы тянет спорить по любому поводу. Пытайтесь сдерживаться. Спорить – это нормально, но спор ради спора никого ни к чему не приведет. Победа в таком не принесет вам удовольствия, но отпугнет людей вокруг.

Скорпион

Перевернутый Паж чаш

Какие бы эмоции не терзали Скорпионов сегодня, не стоит относиться к ним серьезно. Радость и грусть сегодня мимолетны. Подождите немного – и они пройдут сами. Очень хороший день, чтобы поговорить о чем-то важном, что обычно задевает. Сегодня вам будет легко говорить, не обращая внимания на эмоции.

Стрелец

Шестерка чаш

Все сегодня заставляет Стрельцов вспоминать о прошлом и о том, что сделало их теми, кем они стали. Не опирайтесь этим воспоминаниям, в них можно найти много интересного и узнать что-то новое о себе. Говорите с родителями, напишите старым друзьям, с которыми потеряли контакт. Вам нужен этот кусочек беззаботного детства.

Козерог

Перевернутая Шестерка пентаклей

Козероги, сегодня хороший день, чтобы посчитать свои деньги. Оцените, сколько вы получаете и сколько тратите. Может оказаться, что доход исчезает как будто бы сам – и пора с этим что-то сделать. Главное начните.

Водолей

Восьмерка пентаклей

Если Водолеям хочется потратить субботу на работу – не нужно заставлять их отдыхать. Сегодня вы работаете не потому, что должны, а потому, что пришло вдохновение и вам хочется стать лучше.

Рыбы

Девятка посохов

Рыбам понадобятся силы, потому что день тяжелый, но сдаваться никак нельзя. Если вы не отступите перед тем, что кажется скучным, сложным или трудным, эта суббота станет лучшим днем недели. Гороскоп на 15 августа точно это знает.

Гороскоп на август

В гороскопе на август 2020 Уран, планета революций, неожиданных обновлений и высшего разума, переходит в фазу ретроградного движения. Эта планета символизирует стремление вырваться из ограничений и условностей.

До 15 августа он будет в стадии стационарности, что даст людям ощущение силы, потому что планета направляет целенаправленный поток энергии. Из-за этого у людей появляется необходимость радикальных изменений, ощущается острая потребность в свободе.