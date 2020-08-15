Погода на 15 августа в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 15 августа будет солнечной и переменной облачностью.

На Западе температура воздуха будет держаться на уровне +26 днем, однако в регионе ожидаются проливные дожди.

На Севере синоптики прогнозируют до +22 днем и до +7 ночью.

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В восточных областях страны ожидается до +21-23 градусов днем.

На Юге синоптики прогнозируют от +22-26 днем и до +10 ночью.

В Киеве температура будет колебаться от +21 до +23 градусов тепла. В столице ожидается переменная облачность, без осадков.

Погода на осень и зиму 2020

Согласно прогнозу погоды на осень 2020, лето задержится в Украине до конца сентября.

По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, украинцев ждет и теплая зима.