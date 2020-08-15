Погода на 15 августа в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 15 августа будет солнечной и переменной облачностью.
На Западе температура воздуха будет держаться на уровне +26 днем, однако в регионе ожидаются проливные дожди.
На Севере синоптики прогнозируют до +22 днем и до +7 ночью.
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В восточных областях страны ожидается до +21-23 градусов днем.
На Юге синоптики прогнозируют от +22-26 днем и до +10 ночью.
В Киеве температура будет колебаться от +21 до +23 градусов тепла. В столице ожидается переменная облачность, без осадков.
Погода на осень и зиму 2020
Согласно прогнозу погоды на осень 2020, лето задержится в Украине до конца сентября.
По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, украинцев ждет и теплая зима.