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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Погода в Украине 16 августа (КАРТА)

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Погода в Украине 16 августа будет солнечной с переменной облачностью.

На Западе температура воздуха будет держаться на уровне +26-27 днем, однако в регионе ожидаются сильные грозовые дожди.

На севере синоптики прогнозируют до +22 днем и до +13 ночью.

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В восточных областях страны ожидается до +22-24 градусов днем.

На Юге синоптики прогнозируют от +25-27 днем и до +10 ночью.

В Киеве температура будет колебаться от +24 до +26 градусов тепла. В столице ожидается переменная облачность, без осадков.

Погода на 16 августа в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода на осень и зиму 2020

Согласно прогнозу погоды на осень 2020, лето задержится в Украине до конца сентября.

По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, украинцев ждет и теплая зима.

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