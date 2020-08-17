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Факты / Lifestyle

День ангела Андрея: лучшие открытки и СМС

День ангела Андрея отмечается более 10 раз в году. Одна из дат 17 августа.

Праздник посвящается главному покровителю имени апостолу Андрею Первозванному.

Считается, что он сделал много для христианства на территории Балкан.

Также в святых писаниях есть упоминание о том, что Андрей указал на место на холме возле реки Днепр, где позже начали строить Киев и началась история Киевской Руси.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV собрали лучшие СМС и эксклюзивные открытки ко Дню ангела Андрея.

С Днем Андрея Первозванного!
Желаю вам всего желанного,
Чтоб все исполнились мечты,
Чтоб согревали вас объятия любви.

Чтоб обходили беды стороною,
Чтоб жизнь была окутана покоем.
Чтобы прозрачны были небеса,
И защищал Святой Андрей всегда!

***

Пусть принесет Святой Андрей
Удачу, мир, добро, достаток,
Пускай всегда в жизни твоей
Царят гармония, порядок!

Желаю искренней любви,
Здоровья крепкого, стального!
Мечты сбываются твои
Пускай легко снова и снова!

***

Хочу поздравить с Днем Андрея!
И пожелать спешу скорей
Здоровья крепкого, идей,
Чтоб никогда Ты не старел.

Чтоб мира, счастья полон дом,
Улыбок, денег миллион.
И чашу полную любви,
Тепла, добра и красоты.

***

В день Андрея Первозванного
Вам успеха долгожданного,
Чтоб сбывалось всё желанное,
И достатка постоянного!

Пусть апостол дарит радость,
Жизнь семейную хранит,
Гонит прочь печаль и гадость,
Все недуги исцелит!

***

Пусть принесет Андрей Святой
Здоровья много, сил, удачи,
Наполнит мир твой добротой,
Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты
И все, чего душа желает!
Пусть будут помыслы чисты,
Любовь пусть сердце наполняет!

День ангела Андрея 2020: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея 2020: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея 2020: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея 2020: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея 2020: поздравления в открытках и СМС

Церковные праздники в Украине

В Украине существуют официальные, неофициальные и церковные праздники. Последние в большинстве связаны с событиями из жизни Иисуса Христа и ключевое место в нем занимает Пасха.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет, когда начинается и заканчивается определенный пост, даты однодневных постов и поминальных дней.

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