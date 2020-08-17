День ангела Андрея 2020: поздравления в открытках и СМС

День ангела Андрея отмечается более 10 раз в году. Одна из дат 17 августа.

Праздник посвящается главному покровителю имени апостолу Андрею Первозванному.

Считается, что он сделал много для христианства на территории Балкан.

Также в святых писаниях есть упоминание о том, что Андрей указал на место на холме возле реки Днепр, где позже начали строить Киев и началась история Киевской Руси.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV собрали лучшие СМС и эксклюзивные открытки ко Дню ангела Андрея.

С Днем Андрея Первозванного!

Желаю вам всего желанного,

Чтоб все исполнились мечты,

Чтоб согревали вас объятия любви.

Чтоб обходили беды стороною,

Чтоб жизнь была окутана покоем.

Чтобы прозрачны были небеса,

И защищал Святой Андрей всегда!

***

Пусть принесет Святой Андрей

Удачу, мир, добро, достаток,

Пускай всегда в жизни твоей

Царят гармония, порядок!

Желаю искренней любви,

Здоровья крепкого, стального!

Мечты сбываются твои

Пускай легко снова и снова!

***

Хочу поздравить с Днем Андрея!

И пожелать спешу скорей

Здоровья крепкого, идей,

Чтоб никогда Ты не старел.

Чтоб мира, счастья полон дом,

Улыбок, денег миллион.

И чашу полную любви,

Тепла, добра и красоты.

***

В день Андрея Первозванного

Вам успеха долгожданного,

Чтоб сбывалось всё желанное,

И достатка постоянного!

Пусть апостол дарит радость,

Жизнь семейную хранит,

Гонит прочь печаль и гадость,

Все недуги исцелит!

***

Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты

И все, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!

Церковные праздники в Украине

В Украине существуют официальные, неофициальные и церковные праздники. Последние в большинстве связаны с событиями из жизни Иисуса Христа и ключевое место в нем занимает Пасха.

Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год, который покажет, когда начинается и заканчивается определенный пост, даты однодневных постов и поминальных дней.