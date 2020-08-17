Гороскоп на 17 августа 2020 для всех знаков зодиака просит Скорпионов и Стрельцов не оставаться в одиночестве, Близнецов смотреть под ноги, а Раков – помнить, что завтра ближе, чем кажется.

Овен

Императрица

Овнам по гороскопу на 17 августа достался понедельник на 11 из 10. Что угодно, даже пролитый кофе или спам в Вайбере может натолкнуть вас на потрясающую идею, от которой вы загоритесь и будете гореть еще долго.

Телец

Пятерка чаш

Прошлое сегодня ждет любой возможности, чтобы наброситься на Тельцов. Будьте бдительны: избегайте старых фотографий, встреч выпускников и музыки 90-х. Сложно, но постарайтесь, иначе весь день потратите на то, чтобы вспомнить, как было раньше.

Близнецы

Дурак

Близнецы врываются в новую неделю стремительно, как в море в первый день отпуска. Старайтесь смотреть под ноги хоть иногда, но в остальном не переживайте. Вас ждет хороший день, и большая часть ваших порывов принесет что-то хорошее.

Рак

Перевернутая Десятка чаш

Жестокая реальность на старте недели ставит Ракам подножку и заставляет их страдать. Сегодня день, когда легко разбиваются мечты и планы, а грустить хочется из-за любой мелочи. Грустите, но помните, что завтра вас ждет уже совсем другая карта.

Лев

Туз чаш

Сегодня Львам можно вообще ничего не делать. Им выпала такая карта в гороскопе на 17 августа, что все хорошее и так случится с ними. Это может быть встреча, которая многое определит в жизни, очень хорошие новости или просто большая удача. Ждите.

Дева

Перевернутая Восьмерка мечей

Понедельник дает Девам возможность посмотреть на все свежим взглядом. Если в результате вам захочется что-то сменить в жизни или мире вокруг – меняйте. Никто сегодня не может остановить вас, кроме вашего собственного страха.

Весы

Солнце

Весы ждет со всех сторон хороший день, в который никто их не бесит, а все, наоборот, радует. Сдвиньте все важные и тяжелые дела на сегодня. В этот понедельник – гороскоп на 17 августа уверен в этом – вы справитесь с ними, играючи.

Скорпион

Перевернутый Отшельник

Обычно Скорпионам нравится быть в одиночестве, они самодостаточны, и им редко бывает скучно. Но сегодня отсутствие людей рядом может угнетать, потому постарайтесь провести понедельник в компании друзей.

Стрелец

Влюбленные

Чтобы понедельник был хорошим, Стрельцам лучше приглушить свою яркую индивидуальность хотя бы немного. Работайте в команде, обращайтесь за помощью. В одиночку у вас сегодня мало что может получиться.

Козерог

Девятка пентаклей

Карта обещает Козерогам просто спокойный понедельник. У всех бы такой был в гороскопе на 17 августа, вот правда. У вас настроение спокойно работать, никаких неприятностей, никаких сложностей и приятный вечер в конце.

Водолей

Двойка пентаклей

Самое главное сегодня для Водолеев – не останавливаться. Иначе все рассыпется и вы потеряете и темп, и уверенность, и потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Думайте быстро, решайте еще быстрее и делайте, делайте, делайте.

Рыбы

Девятка чаш

Даже если у Рыб ничего сегодня не происходит, внутри они все равно чрезвычайно довольны и днем, и собой, и вообще. Когда такое случается, это значит, что вы все делаете правильно. Порадуйтесь сегодня за себя, а потом продолжайте делать, что делаете.

Гороскоп на август

Детальный гороскоп 2020 на август от украинского астролога Марины Скади рассказывает, чего знакам зодиака следует ожидать в последнем месяце лета.

Прошло больше половины августа, ретроградные влияния позади, а это значит, что вас ждут множество приятных сюрпризов и буквально все знаки почувствуют радость и полноту счастья.

Наиболее выгодным месяц станет для Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Источник: А как вам такой расклад