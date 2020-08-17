Погода на неделю в Украине с 18 августа 2020 по 21 августа 2020

Погода в Украине на неделю будет жаркой, но местами пройдут дожди и грозы.

Во вторник, 18 августа, на западной территории страны ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем ожидается от +25° до +29°. Ночью — от +14° до +16°.

На Севере, Юге, Востоке и Центре будет жарко и сухо. Днем температура воздуха прогреется от +29° до +31°. Ночью — от +13° до +17°.

В среду, 19 августа, в Украине сохранится погода предыдущего дня. На Западе ожидаются дожди и грозы. Также гроза будет и в Житомирской области.

Днем температура воздуха составит от +25° до +31°.

На Севере, Востоке и в Центре воздух прогреется до +31° днем и до +18° ночью.

На Юге также жарко и сухо.

В четверг, 20 августа, на Западе продолжатся дожди и грозы. Температура воздуха днем будет от +24° до +29°, ночью — от +14° до +17°.

Температурный максимум по стране составит 32°. Такую жару стоит ожидать в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

На Востоке и Севере до +31° и без осадков.

В пятницу, 21 августа, на большей части территории страны будет преобладать солнечная погода.

На Западе пятый день будут идти дожди и грозы. Также осадки ожидаются и в Киеве. Днем столбики термометров поднимутся до +28°, ночью до +15°.

В Центре синоптики прогнозируют солнечную и жакую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +31°, ночью до +18°.

На Востоке на Юге температурные показатели будут от +29° до +32° днем и от +18° до +20° ночью.

Погода на август

Погода в августе 2020 будет засушливой и жаркой. В начале месяца синоптики прогнозировали похолодание с 18 числа, но судя по картам Укргидрометцентра, со вторника наоборот ожидается существенное потепление.