В церковном календаре на август 2020 будет множество праздников. В этом месяце почитают память пророка Илии (2 августа). Согласно верованиям, он имеет власть над погодой – дождями и засухами.

Память трех святынь Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери чтят 14 августа. В этот день начинается Успенский пост – Медовый Спас. Заканчивается он 27 августа.

Еще один большой церковный праздник в августе – Успение Пресвятой Богородицы.

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Список церковных праздников на август 2020

2 августа, воскресенье — Ильин день;

9 августа, воскресенье — День памяти великомученика и целителя Пантелеймона;

14 августа, пятница — Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста);

19 августа, среда — Преображение Господне или Яблочный Спас;

27 августа, четверг — окончание Успенского поста;

28 августа, пятница — Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа, суббота — Третий Спас (ореховый).

Успенский пост

Многодневный Успенский пост, который начинается 14 августа и заканчивается 27 числа этого же месяца, наступает через месяц после Апостольского поста.

Согласно установленному посту, в понедельник, среду и пятницу разрешается только сухоядение. Горящую еду без масла можно употреблять во вторник и четверг. Уже в субботу и воскресенье верующие могут употреблять пищу с растительным маслом.

19 августа отмечается Преображения Господне. Поэтому разрешается и рыба. В церковном календаре на 2020 год есть множество праздников. Церковный календарь поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней в 2020 году.