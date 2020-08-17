В понедельник, 17 августа, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Из-за сильной жары, которая будет преобладать в некоторых регионах Украины, значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

В Укргидрометрцентре отмечают, что самая высокая температура в Украине будет наблюдаться в Херсонской области.

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Днем 17 августа синоптики ожидают жарку погоду, на Западе Украины прогнозируются мощные ливни и температура до 28 градусов.

На Севере страны жителей ждет теплая погода, днем температура будет достигать отметки 29.

На Востоке Украины температура днем будет достигать 29 градусов, а ночью жара спадет до 12 градусов.

В то же время на Юге страны ожидается 30 градусов, это самый высокий показатель среди всех регионов.

Погода осенью 2020 и зимой 2021

В Украине ожидается теплее обычного погода осенью и зимой. По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, лето задержится в Украине и закончится в конце сентября.

Также украинцев ожидает теплая зима.