Учебный год 2020: как выбрать рюкзак для школы

К началу учебного года 2020 осталось совсем мало времени, и хотя из-за карантина украинские школьники могут учиться дистанционно, приобрести новый рюкзак стоит.

Факты ICTV подготовили материал о том, как выбрать рюкзак для школы, чтобы не навредить ребенку.

5 критериев выбора правильного рюкзака

1. Ортопедическая спинка. Задняя часть рюкзака, которая прилегает к спине ребенка, должна иметь рельефные мягкие вставки снаружи и твердый пласт (чаще всего пластмассовый) внутри. Это поспособствует формированию правильной осанки у школьника.

2. Плотный каркас и жесткое дно. Благодаря этому тяжесть будет распределяться равномерно, и ребенок сможет избежать нагрузки на поясницу. К тому же твердый корпус убережет содержимое при возможном падении.

3. Размер. Школьникам часто задают рефераты, к тому же, многие учебники сейчас больше похожи на глянцевые журналы по своему формату. Поэтому, убедитесь, что в рюкзак помещается лист А4 (по высоте). Ширина рюкзака не должна быть больше, чем ширина плеч школьника.

4. Лямки. Для удобной носки они должны быть широкими, иметь мягкую подкладку и легко регулироваться. Проконтролируйте, чтобы ребенок всегда надевал рюкзак на две лямки, иначе возможно искривление позвоночника.

5. Вес. Желательно, не более 1 кг (пустой). Следите и за тем, чтобы ребенок не перегружал его, ведь это плохо влияет на здоровье спины.

Совет. Купите ребенку электронную книгу, все учебники есть в общем доступе в Интернете. Это избавит его от необходимости таскать с собой кучу книг ежедневно.

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Мама, я хочу рюкзак с Человеком-пауком!

Конечно, главным критерием выбора рюкзака для самого ребенка, является его внешний вид. И это нельзя игнорировать! Ведь рюкзак носить ему.

Современный рынок дает все возможности, чтобы найти идеальный вариант, который устроит и родителей, и ребенка. Просто не поленитесь поискать.

А можно сумку?

Сумка для школы — это большая ошибка, особенно для детей в начальных классах.

В это время формируется осанка. Детская спинка еще только привыкает к ежедневным нагрузкам.

Если в этот момент повесить всю тяжесть на одно плечо, то сколиоза не избежать.

Сколько это стоит?

В этом году ценовой диапазон школьных ранцев в интернет-магазинах варьируется от 350 грн до 3 350 грн.























Как выбрать рюкзак для школы / 6 фотографий

Учебный год 2020

По информации Минздрава, учебный год 2020 начнется в украинских школах 1 сентября.

Несмотря сложную эпидситуацию в Украине, дети должны пойти в школу.

Однако учебные заведения могут закрывать в тех населенных пунктах, которые, согласно новым правилам, попадут в красную карантинную зону.

Фото: Rozetka, Burst