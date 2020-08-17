Лазанья конкурирует с пиццей за право считаться королевой итальянской кухни. Это идеальное блюдо для любого праздника, семейного обеда или встречи с друзьями. Оно очень вкусное, сытное и полезное.
Рецепт настоящей классической лазаньи – смотрите в материале Фактов ICTV.
Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты
Классическая итальянская лазанья – это запеканка из макаронов в форме широких пластин, двух видов сыра – моцареллы и пармезана, и двух видов соусов – болоньезе и бешамель.
Для приготовления лазаньи вам понадобится:
- листы для лазаньи – 1 упаковка;
- моцарелла – 300 г;
- пармезан – 200 г.
Соус болоньезе:
- мясной фарш – 600 г;
- свежие томаты – 2–3 шт.;
- томатный соус или томаты в собственном соку – 300 г;
- лук – 60 г;
- чеснок – 2 зубка;
- соль и перец по вкусу.
Соус бешамель:
- молоко – 500 г;
- масло сливочное – 25 г;
- мука – 25 г;
- соль, мускатный орех – по вкусу.
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Шаг 2. Готовим соус болоньезе
Соус болоньезе – основа для лазаньи. Это мясной фарш, тушенный в томатном соусе. Для приготовления понадобится:
- Порубить мелко 1 лук и 1–2 зубчика чеснока.
- Разогреть растительное масло в сотейнике или глубокой сковороде и отправить туда лук и чеснок. Слегка обжарить. По желанию можно добавить на этом этапе морковь и корень сельдерея – так делают многие итальянцы.
- Добавить к обжаренному луку и чесноку 600 г фарша. Хорошо перемешать и обжарить в течение 3–4 минут.
- Добавить к фаршу 2–3 мелко нарезанных бланшированных томата. Посолить и поперчить соус. Можно использовать черный перец или смесь перцев.
- Добавить 300 г томатного соуса или измельченных томатов в собственном соку. Тушить соус на медленном огне в течение 20–30 минут, пока фарш не станет мягким и не уйдет кислота от томатов.
Шаг 3. Готовим соус бешамель
Соус бешамель можно купить готовый или сделать самостоятельно из трех ингредиентов: сливочного масла, муки и молока.
- Довести до кипения 0,5 л молока.
- В небольшой сковороде растопить 25 г сливочного масла.
- Добавить к горячему маслу 25 г муки (полная столовая ложка) и слегка обжарить до кремового цвета.
- Аккуратно ввести молоко в муку, постоянно помешивая смесь венчиком.
- Добавить в бешамель соль и мускатный орех, довести до кипения и отставить с плиты до остывания.
Желательно готовый бешамель процедить через сито или взбить блендером, чтобы удалить сгустки муки и добиться идеальной консистенции жидкого крема.
Шаг 4. Собираем лазанью
Далее нужно собрать лазанью. Удобнее всего это делать в квадратной или прямоугольной форме для выпекания.
- Подготовить листы для лазаньи. На упаковке всегда будет указано, нужно ли их варить или можно использовать сырыми.
- Дно формы для выпекания смазать соусом бешамель.
- Выложить листы для лазаньи небольшим нахлестом друг на друга. Смазать соусом бешамель, выложить болоньезе и равномерно распределить по листам лазаньи. Посыпать натертой моцареллой и добавить немного натертого пармезана.
- Выложить следующий слой из листов лазаньи, мясного фарша, бешамеля и двух видов сыров. Чем тоньше слои, тем лучше лазанья пропечется и хорошо будет держать форму в готовом виде.
Шаг 5. Выпекаем и подаем лазанью
Перед выпеканием верхний слой нужно посыпать пармезаном. Блюдо отправить в духовку выпекаться на 30–40 минут. Первые 5–7 минут желательно выпекать запеканку при температуре 200 градусов, а затем уменьшить мощность до 150–160 градусов. Готовое блюдо немного остудить, украсить свежей зеленью, разрезать на порционные кусочки и подавать к столу.
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