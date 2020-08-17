Какие фотографии больше всего нравятся пользователям Instagram
Пару лет назад Curalate провели исследование на тему предпочтений пользователей. Исходя из его выводов можно сказать, что больше всего лайков собирают яркие фото, изображения с фоном, фотографии в синих оттенках, изображения, где видна структура, с низкой насыщенностью и преобладающим цветом.
Благодаря этой статистике вы можете для себя выбрать тип фотографий, которые могут привлечь внимание пользователей.
Публикуйте тот контент, который нравится вам
Изучите свою ленту, сохраните изображения, которые вам больше всего нравятся. Затем проанализируйте, что именно в фотографиях привлекло ваше внимание. После этого, вы можете планировать создание своего собственного контента, который будет интересен в первую очередь вам и вашим подписчикам.
Планируйте публикации
Вы можете за один поход или прогулку сделать несколько хороших фотографий, но не спешите их сразу же публиковать. Спланируйте публикации с определенной периодичностью и временем.
Обработка фото для Instagram
Когда у вас есть концепция и примерный план контента, подумайте как вы будете обрабатывать фотографии. Они должны быть выдержаны в одном стиле. Для этого используйте похожие фильтры.
Не публикуйте контент, который не вписывается в общую концепцию аккаунта
Даже если это очень интересная фотография, но она не вписывается в общий вид профиля, лучше оставьте ее для Instagram Stories или для другой социальной сети.