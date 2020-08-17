Пару лет назад Curalate провели исследование на тему предпочтений пользователей. Исходя из его выводов можно сказать, что больше всего лайков собирают яркие фото, изображения с фоном, фотографии в синих оттенках, изображения, где видна структура, с низкой насыщенностью и преобладающим цветом.

Благодаря этой статистике вы можете для себя выбрать тип фотографий, которые могут привлечь внимание пользователей.