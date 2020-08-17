В понедельник, 17 августа, у православных празднование в честь Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери. Также в этот день чтят память преподобномученицы Ии Персидской и память мученика Елевферия Византийского.
Это 229 день года в григорианском календаре. До конца года остается 136 дней.
Именины 17 августа празднуют: Андрей, Антонин, Дарья, Денис, Евдокия, Иван, Ирина, Константин.
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Народные приметы на 17 августа:
- если на улице тепло – будет хороший урожай;
- если погода пасмурная – возможны проблемы в быту;
- много росы – урожай льна будет плохим;
- если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отменный.
Что нельзя делать 17 августа:
- убирать в доме;
- выяснять отношения с коллегами;
- давать деньги в долг.
В церковном календаре на 2020 год есть множество праздников. Церковный календарь поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней в 2020 году.