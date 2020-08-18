Когда празднуют Яблочный спас 2020 — дата

Яблочный спас 2020 празднуют 19 августа, который приходится на среду. В этот день также празднуют Преображение Господне.

Второй спас является непереходным церковным праздником, поэтому каждый год он отмечается в одну и ту же дату.

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В этот день украинцы освящают яблоки, различные фрукты, которые нельзя было есть до Яблочного Спаса.

Православные христиане чествуют Яблочный спас зрелыми плодами, также праздник знаменует начало новой жизни без вредных привычек.

Яблочный спас называют Вторым Спасом, поскольку в августе украинцы отмечают три таких праздника в августе Медовый спас (первый), Яблочный спас (второй) и Ореховый спас (третий).

Также 19 августа все угощают друг друга яблоками, поскольку они символизируют изобилие, плодородие и благополучие в семье.

Календарь церковных праздников

В 2020 году в календаре церковных 2020 украинцы отмечают три переходных праздника: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День Святой Троицы (Пятидесятница).

Также насчитывается девять непереходных двунадесятых праздника: Рождество Христово (7 января), Крещение Господне (19 января), Сретение Господне (15 февраля), Благовещение Богородицы (7 апреля), Преображение Господне (19 августа), Успение Богородицы (28 августа) Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста Господня (27 сентября) и Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).