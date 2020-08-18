PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Преображение Господне: история, традиции и как отпраздновать

Праздник Преображения Господня отмечается 19 августа в разгар Успенского поста.

Преображение Господне — это библейское событие, которое фигурирует в каждой из евангельских книг как важный момент в жизни Иисуса Христа и свидетельство его божественности.

После того, как Иисус совершает серию чудес и предсказывает Свою собственную смерть, Он ведет троих своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, на гору. Здесь происходит Преображение Господне, во время которого лицо Иисуса стало, словно Солнце, а одежды стали белыми, как свет.

Преображение Иисуса произошло после того, когда Он впервые начал говорить о надвигающейся смерти, что поразило учеников, и они начали задаваться вопросом, действительно ли Он был Мессией.

По этой причине Иисус взял троих, Петра, Иакова и Иоанна, на гору, чтобы укрепить веру этих апостолов.

Традиции Преображения Господня и как его отпраздновать

Вечером накануне дня праздника совершается Всенощное бдение. На Великой вечерне читаются паремии праздника, совершается лития.

На праздничной Утрени совершается полиелей, читаются каноны выдающихся песнописцев-богословов.

Посетите Божественную литургию в день Преображения Господня и не забудьте, что цвет богослужебный одежд в этот праздник — белый.

Посещение Божественной литургии для многих семей во время карантина может облегчить то, что летом многие люди разъезжаются.

Освятите в церкви виноград и другие фрукты, которые станут частью праздничного ужина.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Второй Спас или Яблочный Спас

В народной традиции восточных славян Преображение называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом.

К слову, поздравить близких с праздником вы можете, выбрав одно из поздравлений с Яблочным Спасом в СМС из нашей подборки.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка