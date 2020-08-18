Праздник Преображения Господня отмечается 19 августа в разгар Успенского поста.

Преображение Господне — это библейское событие, которое фигурирует в каждой из евангельских книг как важный момент в жизни Иисуса Христа и свидетельство его божественности.

После того, как Иисус совершает серию чудес и предсказывает Свою собственную смерть, Он ведет троих своих учеников, Петра, Иакова и Иоанна, на гору. Здесь происходит Преображение Господне, во время которого лицо Иисуса стало, словно Солнце, а одежды стали белыми, как свет.

Преображение Иисуса произошло после того, когда Он впервые начал говорить о надвигающейся смерти, что поразило учеников, и они начали задаваться вопросом, действительно ли Он был Мессией.

По этой причине Иисус взял троих, Петра, Иакова и Иоанна, на гору, чтобы укрепить веру этих апостолов.

Традиции Преображения Господня и как его отпраздновать

Вечером накануне дня праздника совершается Всенощное бдение. На Великой вечерне читаются паремии праздника, совершается лития.

На праздничной Утрени совершается полиелей, читаются каноны выдающихся песнописцев-богословов.

Посетите Божественную литургию в день Преображения Господня и не забудьте, что цвет богослужебный одежд в этот праздник — белый.

Посещение Божественной литургии для многих семей во время карантина может облегчить то, что летом многие люди разъезжаются.

Освятите в церкви виноград и другие фрукты, которые станут частью праздничного ужина.

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Второй Спас или Яблочный Спас

В народной традиции восточных славян Преображение называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом.

К слову, поздравить близких с праздником вы можете, выбрав одно из поздравлений с Яблочным Спасом в СМС из нашей подборки.