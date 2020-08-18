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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 18 августа

18 августа верующие чтят память мученика Евсигния.

Святой Евсигний родился в III веке в Антиохии. Он шесть лет служил в римских войсках при разных императорах. Согласно приданиям, он стал свидетелем явления на небе Креста, сложенного из звезд. Знак сулил ему победы во всех битвах.

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Когда Евсигний состарился, то уехал к себе на родину, где он проводил все время в молитвах. Когда на престол взошел Юлиан Отступник, то он попытался возродить  язычество. На Евсигния написали донос, и он предстал перед судом. Однако Юлиан не пощадил его старости и приказал казнить.

Именины: Викентий, Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.

Народные приметы на 18 августа:

  • Какой будет погода 18 августа, такой она будет и в декабре.
  • Если птицы летают низко над землей, то скоро будет дождь.

Что нельзя делать 18 августа:

  • Запрещено кричать.
  • Не стоит ссориться.
  • Нельзя босыми ногами ходить по росе.
  • Лучше не планировать далекие путешествия.

Церковный календарь на 2020 год

В церковном календаре на 2020 год есть множество праздников. Церковный календарь поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней в 2020 году.

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