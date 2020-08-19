Пляжи в Одессе в рамках ослабления карантина открыли еще 19 мая, но с 22 июня власти города приняли решение отправлять на берег моря специальные рейдовые группы, которые будут следить за выполнением противоэпидемических правил отдыхающими.

Главное правило пребывания на пляже в условиях распространения коронавируса — держать социальную дистанцию в 1,5 м. В Минздраве разрешили не надевать на пляже маску, если первое правило, которое мы упомянули, будет выполнено.

Где можно купаться в Одессе и Одесской области в 2020 году, смотрите в подборке пляжей от Фактов ICTV.

Аркадия

Фото: Игорь Потапов, planetofhotels.com.

Аркадия – одна из самых обустроенных курортных зон Одессы. Здесь много развлечений для взрослых и детей. В Аркадии естественный пологий спуск к морю. Предоставляются платные лежаки.

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На территории пляжа Аркадия открыт аквапарк.

Как добраться:

трамваем № 5, троллейбусами № 5, 13. Останавливаются возле ж/д вокзала;

маршрутки №№ 168, 198.

Отрада

Пляж Отрада находится в живописном одесском месте. Здесь есть множество достопримечательностей, среди которых огромный камень с надписью Villa Otrada, у которого постоянно проходят фотосессии и, конечно же, единственная в Одессе канатная дорога.

Здесь можно как активно провести время, так и порелаксовать, к примеру, на массаже.

Любителям экстрима — популярное местное развлечение – виндсерфинг.

Как добраться:

трамваем № 5 по Французскому бульвару, остановка — Пироговская;

можно добраться и по проспекту Шевченко. Остановка — Пироговская или Политехнический институт, дальше пройти в сторону моря;

с ж. д. вокзала относительно недалеко пройтись и пешком.

Ланжерон, парк Шевченко

Фото: odessa-life.od.ua.

Ланжерон — один из старейших пляжей города Одесса. Главная достопримечательность этого места – дельфинарий, в котором почти каждый день проводятся представления.

Этот одесский пляж отлично подойдет для семейного отдыха – он чист и благоустроен. Есть все необходимое для прекрасного отдыха: шезлонги, солнцезащитные зонтики и матрасы.

Как добраться:

трамваем № 28, остановка — парк Шевченко;

троллейбусом №№ 2,3, остановка — парк Шевченко;

маршрутки №№ 20, 203, 233 остановка — парк Шевченко.

Золотой берег

Пляж многолюдный, но чистый. Золотистый песок, удобный заход в море. Здесь есть мини-набережная, протяженностью 200 метров. На пляже очень много современных кафешек и ресторанов.

Экстремалам скучно не будет – желающие могут взять напрокат катамаран, водный скутер, “таблетку“ или “банан“.

Как добраться:

трамваями №№ 18,19. Конечная остановка № 18 находится у ж/д. Вокзала (Куликово поле); №19 идет от 16 станции до дачи Ковалевского;

маршрутное такси № 220, проходит через ж/д. вокзал.

Чайка

Фото: odessa.travel.

Пляж получил свое название за схожесть по форме на птицу. Пляж будет комфортным для людей с ограниченными возможностями. Немалая его часть выделена для людей с инвалидностью — со специально оборудованными душевыми и туалетами. Поесть и отдохнуть здесь также есть где. Еще из плюсов – пологий пляж и удобное территориальное расположение.

Как добраться:

летней маршруткой № 259, идущий от улицы Генерала Петрова;

трамваем №18 и маршрутными такси № 127, 185, 191, 215, 223 и 259 в летний период. Остановка — 10 станция Большого Фонтана.

Пляж санатория им. Чкалова

Фото: vgorode.ua.

Название пляж получил от расположенного здесь же санатория имени Чкалова. Плюс, что вашему отдыху громкая музыка из ресторанов не помешает. Также здесь нет топчанов – ни платных, ни бесплатных. Правда, комфортные условия все-таки есть – на территории пляжа можно снять деревянный домик и запастись мангалом.

Как добраться:

трамваем № 5, остановка – санаторий им. Чкалова;

можно добраться по проспекту Шевченко. Остановка — Дворец спорта, дальше пройти в сторону моря.

Дельфин

Фото: 048.ua.

Дельфин — любимая пляжная зона среди студентов и одесситов. Даже на бесплатных зонах вы получите весьма неплохое по одесским меркам море, без перегруженности соседями и назойливых продавцов.

Горожане справедливо полагают, что здесь самые чистые пляжи, поскольку заключены они между каменными мысами, где моллюски активно фильтруют воду.

Как добраться:

трамваем № 5 по Французскому бульвару, остановка — Шампанский переулок;

можно добраться и по проспекту Шевченко. Остановка — Шампанский переулок, дальше пройти в сторону моря.

Лузановка

К пляжу Одессы Лузановка нужно еще добраться, но дорога стоит ожидаемого отдыха. Пляж находится неподалеку района “поселок Котовского”. Здесь песок и удобный заход в море. На территории работает парк аттракционов.

Как добраться:

трамваем №№ 1, 7 , остановка — Лузановка;

маршрутки №№ 16, 100, 120, 121, 130, 131, 144, 146, 156, 164, 165, 168, 170, 190, 232а, 240,241, 242, 250, остановка — Лузановка.

К слову, Факты ICTV также знают, какие пляжи Киева готовы встречать отдыхающих.