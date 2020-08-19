День ангела Александра приходится на 19 августа.

Имя происходит от греческого языка. Алекс — защитник и андрос — мужчина.

Александр всегда упорно идет к своей цели и держит любую ситуацию под контролем. Владельцы этого имени отличаются обостренным чувством справедливости и всегда могут защитить своих близких.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках и СМС с Днем ангела Александра.

Александр, день ангела твой

Пусть подарит душевный покой,

Пусть тебе, наконец, повезет,

И удача большая придет.

Будь веселым и не унывай —

Все желанья сбываются. Знай.

Нужно просто чуть-чуть подождать,

Я хочу тебе счастья желать!

С Днем ангела, Саша!

Желаю тебе светлых улыбок,

И чтобы с маслом была твоя каша,

А жизнь была без ошибок!

И чтобы счастье было в округе,

И много хороших часов!

Братишка, пусть все будет супер!

И множество ласковых слов!

С Днем именин вас, Александр,

Поздравить я спешу скорей!

Пусть охраняет вас ваш ангел,

Успех в делах чтоб шел быстрей!

День ангела сегодня у тебя.

Ты Александр, и значит, ты защитник.

Спокойна может быть твоя семья.

Прими же пожеланья, именинник!

В полном календаре неофициальных праздников на 2020 год Факты ICTV собрали главные даты, которые не отмечаются на общегосударственном уровне.

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