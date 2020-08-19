День пасечника: лучшие поздравления и открытки

День пасечника в Украине приходится на 19 августа. Праздник отмечают с 1997 года после указа Леонида Кучмы.
Традиционное празднование предусматривает организацию медовых ярмарок и культурных мероприятий, а также чествование труда пасечников и пчеловодов.
Чтобы порадовать представителей профессии, мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем пасечника 2020.
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Пусть ваша жизнь будет богатой на счастье, добро, а судьба стелется красочным полотенцем достатка, семейного тепла и благодати. Плодотворного вам сотрудничества, щедрого медосбора, пусть осуществляются ваши мечты и надежды, а на столе, чтобы всегда был мед, как символ благополучия и здоровья!
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Пускай не будет трудностей, причины,
Чтоб настоящий пасечник чего-нибудь не смог.
Пускай все в жизни сложится отлично,
Судьба пусть будет сладкой, словно мед,
И прибыль станет неплохой, приличной,
И счастье, и успех к тебе придет.
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Честь и хвала труженикам пасек, которые приносят к столу украинцев неповторимый дар земли и солнца. Большое спасибо вам за настойчивость, верность народным традициям, любовь к своей земле
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Яблочный спас
На 19 августа в Украине приходится еще один праздник — Яблочный спас 2020. Второй спас является непереходным церковным праздником, поэтому каждый год он отмечается в одну и ту же дату.
В этот день украинцы святят яблоки, различные фрукты, которые нельзя было есть до Яблочного Спаса.