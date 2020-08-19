Растущая луна в сентябре 2020 будет в первых числах, а также во второй половине месяца.

Согласно календарю, луна будет расти 1 сентября, это последний день перед полнолунием, которое выпадает на 2 число.

Затем, после фазы убывающей луны, наступит новолуние 17 сентября, и с 18 числа до конца месяца луна снова будет растущей.

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В целом в сентябре будет 14 дней растущей луны.

Этот период — отличное время для новых начинаний, кардинальных изменений в жизни — от новой прически до переезда. Астрологи советуют менять работу, заводить новые отношения, покупать вещи и вкладывать деньги в проекты. Все начинания в этот период принесут прибыль и хорошие результаты.

Гороскоп на 2020 год

По прогнозам астрологов, 2020 год — довольно сложный для всех знаков зодиака. Это период трансформаций и изменений, когда каждому предстоит столкнуться с трудностями, перебороть себя.

Однако будут в году и позитивные моменты.

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