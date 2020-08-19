Погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она отметила, что лето задержится в Украине и закончится в конце сентября.

Также украинцев ожидает теплая зима.

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По словам Адаменко, вероятность того, что зима будет очень морозной составляет менее 10%.

— Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга, — добавила она.

Адаменко напомнила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

Повышение среднегодовой температуры воздуха в стране опережает эти же цифры в мире.

По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.

Климат в Украине

В мае директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что погода в Украине переживает значительные изменения.

Он отметил, что сейчас во всех странах наблюдают изменения климата. Среднегодовая температура воздуха в сезонах повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших.

По его словам, южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому или греческому климату. То есть заметно повышается температура и уменьшается эффективность осадков за счет их испарения. Это приводит к засушливости климата в южных степных районах.