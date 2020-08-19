Преображение Господне и Яблочный спас — как связаны праздники

В среду, 19 августа, православная церковь отмечает Преображение Господне. Праздник также называют и Яблочным спасом. Это второй из трех Спасов, и выпадает он на строгий Успенский пост.

Яблоко символизирует духовный путь человека, поэтому и выбрали его в качестве символа.

По традиции, до Яблочного спаса нельзя пробовать яблоки, а когда праздник наступает, человек, который откусывает яблоко, должен загадать желание.

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Верующие ходят в церковь и освящают фрукты, чаще всего это виноград, персики, груши, сливы, и, конечно же, яблоки.

Наши предки верили, что после того, как проходит Яблочный спас, заканчивается и лето.

Согласно приметам, яблоки сначала нужно отнести в церковь, а потом только пробовать.

Также гадать на Яблочный Спас принято с давних времен. В Библии змей-искуситель предлагал Еве именно этот фрукт. Поэтому это лучший предсказатель в любовных делах.