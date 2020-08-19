В среду, 19 августа, православная церковь отмечает Преображение Господне, также праздник называют Яблочным спасом.

Согласно истории, в этот день на гору Фавор сошел Спаситель и раскрыл перед учениками тайну Христа. Поэтому еще одно название праздника – Спас на горе.

По традиции в Яблочный спас верующие ходят в храм и освящают плоды. Близкие собираются в узком кругу и отмечают Преображение Господне.

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Также 19 августа в Украине отмечается День пасечника.

Именины 19 августа празднуют: Александр и Анна.

Народные приметы на 19 августа:

если птицы рано начали петь – ждите хороших вестей;

паутина на деревьях к пополнению в семье.

Что нельзя делать 19 августа:

заключать крупные сделки;

выяснять отношения с коллегами;

давать деньги в долг.

В церковном календаре на 2020 год есть множество праздников. Церковный календарь поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней в 2020 году.