PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Преображение Господне и День пасечника: что празднуют 19 августа

В среду, 19 августа, православная церковь отмечает Преображение Господне, также праздник называют Яблочным спасом.

Согласно истории, в этот день на гору Фавор сошел Спаситель и раскрыл перед учениками тайну Христа. Поэтому еще одно название праздника – Спас на горе.

По традиции в Яблочный спас верующие ходят в храм и освящают плоды. Близкие собираются в узком кругу и отмечают Преображение Господне.

Читайте: Календарь праздников на август 2020

Также 19 августа в Украине отмечается День пасечника.

Именины 19 августа празднуют: Александр и Анна.

Народные приметы на 19 августа:

  • если птицы рано начали петь – ждите хороших вестей;
  • паутина на деревьях к пополнению в семье.

Что нельзя делать 19 августа:

  • заключать крупные сделки;
  • выяснять отношения с коллегами;
  • давать деньги в долг.

В церковном календаре на 2020 год есть множество праздников. Церковный календарь поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней в 2020 году.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка