Яблочный Спас 2020 в народе знаменует окончание лета и начало осени. Ежегодно его отмечают 19 августа.

В этот день верующие идут на службу в церковь, где святят яблоки, груши, виноград. Также в корзину можно положить мед и пучок колосьев ржи и пшеницы.

Поскольку праздник приходится на Успенский пост, то еда на столе должна быть постной. А основным ингредиентом в блюдах должны быть яблоки.

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Также на Яблочный Спас издавна было принято гадать. В Библии змей-искуситель предлагал Еве именно этот фрукт. Поэтому это лучший предсказатель в любовных делах.

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