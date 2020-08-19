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Факты / Lifestyle

Поздравления с Яблочным Спасом 2020 в картинках

Яблочный Спас 2020 в народе знаменует окончание лета и начало осени. Ежегодно его отмечают 19 августа.

В этот день верующие идут на службу в церковь, где святят яблоки, груши, виноград. Также в корзину можно положить мед и пучок колосьев ржи и пшеницы.

Поскольку праздник приходится на Успенский пост, то еда на столе должна быть постной. А основным ингредиентом в блюдах должны быть яблоки.

Читайте: Преображение Господне и Яблочный спас — как связаны праздники

Самые лучшие поздравления в картинках с Яблочным Спасом 2020 собрали для вас Факты ICTV.

Привітання з Яблучним спасом

Привітання з Яблучним спасом

Привітання з Яблучним спасом

Привітання з Яблучним спасом

Привітання з Яблучним спасом

Также на Яблочный Спас издавна было принято гадать. В Библии змей-искуситель предлагал Еве именно этот фрукт. Поэтому это лучший предсказатель в любовных делах.

Топ-8 способов гадания на Яблочный Спас, читайте в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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