Преображение Господне или Яблочный Спас празднуют ежегодно 19 августа. Это один из 12 крупнейших православных праздников и второй в очереди трех спасов.

В народе праздник более известный под названием Яблочный Спас, поскольку в этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки.

Это очень светлый и радостный праздник, поэтому не забудьте поздравить родных и близких и отправить им приятное СМС с поздравлением.

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Светлый праздник наступил,

Спасом яблочным зовется,

Пусть Господь дарует сил

И надежд тем, кто сдается.

Пусть ваш дом согреет свет,

Благодать с небес сольется,

И на много-много лет

Жизнь счастливой остается.

***

Преображение Господне —

Это и Яблочный Спас.

Пусть будут счастье и радость

В сердце и в доме у вас.

Будет здоровья побольше,

Будет достаток в семье,

Будут закрыты дороги

К вашему дому беде.

***

Всех благ Вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся любовью все сердца,

И от проблем Вы станете свободны.

Здоровья крепкого я искренне желаю,

Пусть счастье дом заполнит Ваш.

Вас с праздником я поздравляю,

Чудесный, Яблочный сегодня Спас.

***

С Преображением Господним,

Со Спасом Яблочным, друзья.

Пусть будет радостно сегодня,

И соберется вся семья.

Пусть нежным ароматом яблок

Все пропитается кругом,

Пусть настроение будет славным,

И вера бережет ваш дом.

***

С Яблочным Спасом

Я вас поздравляю,

Добра и терпения

От сердца желаю.

Пусть вера не гаснет,

Горит огонек,

Пусть будет полет

Красив и высок.

Календарь церковных праздников

В 2020 году в календаре церковных 2020 украинцы отмечают три переходных праздника: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День Святой Троицы (Пятидесятница).

Также насчитывается девять непереходных двунадесятых праздника: Рождество Христово (7 января), Крещение Господне (19 января), Сретение Господне (15 февраля), Благовещение Богородицы (7 апреля), Преображение Господне (19 августа), Успение Богородицы (28 августа) Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста Господня (27 сентября) и Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).