Православные христиане 19 августа празднуют Яблочный спас. Но на праздничное богослужение в этот день идут не с пустыми руками.

Что нужно святить в церкви на Яблочный спас

Традиционно на Яблочный спас святят не только яблоки, но и другие фрукты. В частности, в праздничною корзину кладут груши, виноград, сливы, персики. Также святят овощи: морковь, помидоры, свеклу, лук.

Кстати, освященными яблоками нужно угощать бедных и детей. Ни в коем случае нельзя жалеть их, а наоборот, с легкостью и щедростью отдавать. Тогда судьба будет благосклонна к человеку.

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В древности украинские хозяйки по случаю праздника пекли пирог с яблоками, который также освящали в церкви. Если вы не являетесь поклонником выпечки, то можно заменить ее фруктами, запеченными в духовке с медом и орехами.

Не будут лишними в корзине мед и пучок колосьев ржи и пшеницы. Ведь таким образом каждый верующий имеет возможность прославлять многообразие природы. Кроме того, иногда на спаса святят лекарственное зелье, а также васильки и бархатцы.

После Яблочного спаса православные христиане будут праздновать Ореховый спас. Он возник в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Поэтому его еще называют Полотняный Спас, Нерукотворный Спас.