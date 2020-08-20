Известная на рынке смартфонов компания Blackberry в 2021 году возвращается на рынок.

На производство смартфонов под брендом Blackberry лицензию получил техасский стартап Onward Mobility.

Любители физической QWERTY-клавиатуры смогут приобрести 5G-смартфон на базе Android. Разработчики планируют сохранить традиционные физические кнопки.

Читайте: CES-2020 в Лас-Вегасе: главные выводы о технологиях в мире и в Украине

Также телефон будет с высокой степенью защиты и безопасности.

Однако пока производители анонсировали только одну модель, об остальных пока не известно.

До того, как на рынке появились сенсорные телефоны, компания Blackberry пользовалась большой популярностью и была лидером на рынке в своем сегменте.

Приложение для подбора одежды

В Одессе разработчики создали мобильное приложение, с помощью которого создается 3D-модель человеческого тела с учетом 29 различных показателей, такие как ширина плеч, объем груди, рост и тому подобное.

Благодаря двум фотографиям приложение подбирает одежду за считанные секунды. Приложение анализирует данные и за 20 секунд выдает результат.

Источник: Giz China