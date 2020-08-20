День Марины-Пимены: традиции и запреты

20 августа — день Марины-Пимены. Этот праздник отмечается не по церковному, а по народному календарю.
Название день получил от двух мучеников. Первый, Марин, жил в III в. н. э., его казнили язычники. Второй, Пимен, родился и жил в XI веке. Он был монахом и, несмотря на свою болезненность, творил чудеса и лечил людей.
Традиции в день Марины-Пимены
Наши предки в этот день прощались с летом и готовились встречать холодное время года. Они заканчивали собирать летний урожай. Это действо сопровождалось празднествами, традиционными лакомствами для которых была выпечка с ягодами.
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Что нельзя делать в день Марины-Пимены
В этот день стоит подводить итоги и прощаться со старым. В то же время запрещено планировать будущее и начинать новые дела.
Также предки верили, что сегодня надо уважительно относиться к аистам. Любое неуважение к птицам может навлечь беду на семью.
Календарь церковных праздников на 2020
В августе украинцам осталось отметить еще два больших церковных праздника — Успение Пресвятой Богородицы и Ореховый спас.
В сентябре, по календарю церковных праздников и постов на 2020 год, их будет три: Усекновение главы Иоанна, Рождество Девы Марии и Воздвижение Креста Господня.
Кроме того, будут посты — все они однодневные.