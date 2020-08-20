Букет из конфет на 1 сентября — оригинальный и интересный подарок.

Факты ICTV подготовили материал о том, как сделать букет из сладостей, а также цены на такой подарок.

Как сделать букет из конфет

Сладости

Для начала нужно приобрести необходимые сладости — от шоколадок до конфет. Здесь ограничений нет: каждый ориентируется на свой кошелек и предпочтения.

Однако стоит помнить, что леденцы, зефир и мармелад более практичны, тогда как изделия из шоколада могут потерять свой внешний вид под воздействием температуры и долго не простоять.

Подбирать сладости для букета можно:

по цвету упаковки (это поможет создать интересное цветовое решение);

по форме (батончики лучше сочетать с вытянутыми конфетами, а круглые сладости удачно дополнят шоколадки и зефир);

по виду продукта (шоколад отдельно или же зефирная композиция).

Важно знать предпочтения того, кому предназначен букет: что он любит и нет ли у него аллергии на те или иные продукты.

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Упаковка

Дополнительно нужно купить упаковку. Для этого подойдет коробка. Кстати, букеты в коробке сейчас в тренде, даже в композициях из цветов.

Такой букет в коробке проще собрать, и ребенку его будет легче держать.

Либо же можно использовать обычную обертку из бумаги или флористической сетки, но тогда нужно продумать дополнительные материалы для крепления сладостей — ленты, проволока.

Украшения

Дополнить такой букет можно игрушками, открытками, лентами, цветами — здесь нет ограничений. Главное, чтобы букет был не сильно тяжелым для ребенка и смотрелся гармонично.

В сборе букета помогут обучающие видео в сети.

Цены на букет из конфет

Можно приобрести и готовый букет из конфет. Его стоимость зависит от сложности композиции и материалов, однако ориентироваться нужно от 500 грн.

Средние цены — 600-900 грн.

Мастер может собрать композицию по готовой идее или по желанию клиента.

Сколько стоит собрать ребенка на 1 сентября

Накануне начала нового учебного года родители покупают своим детям форму, портфель и канцелярию.

В 2020 году родителям мальчика собрать своего ребенка в школу обойдется в среднем в 2 305 грн, а девочки дороже — в 2 345 грн.

Подробнее о том, сколько стоит собрать школьника на 1 сентября, смотрите на Фактах ICTV.