Букет из конфет на 1 сентября — оригинальный и интересный подарок.
Факты ICTV подготовили материал о том, как сделать букет из сладостей, а также цены на такой подарок.
Как сделать букет из конфет
- Сладости
Для начала нужно приобрести необходимые сладости — от шоколадок до конфет. Здесь ограничений нет: каждый ориентируется на свой кошелек и предпочтения.
Однако стоит помнить, что леденцы, зефир и мармелад более практичны, тогда как изделия из шоколада могут потерять свой внешний вид под воздействием температуры и долго не простоять.
Подбирать сладости для букета можно:
- по цвету упаковки (это поможет создать интересное цветовое решение);
- по форме (батончики лучше сочетать с вытянутыми конфетами, а круглые сладости удачно дополнят шоколадки и зефир);
- по виду продукта (шоколад отдельно или же зефирная композиция).
Важно знать предпочтения того, кому предназначен букет: что он любит и нет ли у него аллергии на те или иные продукты.
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- Упаковка
Дополнительно нужно купить упаковку. Для этого подойдет коробка. Кстати, букеты в коробке сейчас в тренде, даже в композициях из цветов.
Такой букет в коробке проще собрать, и ребенку его будет легче держать.
Либо же можно использовать обычную обертку из бумаги или флористической сетки, но тогда нужно продумать дополнительные материалы для крепления сладостей — ленты, проволока.
- Украшения
Дополнить такой букет можно игрушками, открытками, лентами, цветами — здесь нет ограничений. Главное, чтобы букет был не сильно тяжелым для ребенка и смотрелся гармонично.
В сборе букета помогут обучающие видео в сети.
Цены на букет из конфет
Можно приобрести и готовый букет из конфет. Его стоимость зависит от сложности композиции и материалов, однако ориентироваться нужно от 500 грн.
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Сладости еще никому не вредили, так почему бы вам не доставить себе пару минуток удовольствия, наслаждаясь вкуснейшими шоколадными лакомствами? . ????Съедобные букеты ????Индивидуальный заказ ????Подарок на любой праздник ????выполнение 1,2 дня . ????По поводу Цены и СОСТАВА в Директ
Средние цены — 600-900 грн.
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А мы решили попробовать что-то новенькое! Как вам наш эксперимент? Готовы удивлять ваших друзей, родных и близким таким букетиком? . ????Съедобные букеты ????Индивидуальный заказ ????Подарок на любой праздник ????выполнение 1,2 дня . ????По поводу Цены и СОСТАВА в Директ
Мастер может собрать композицию по готовой идее или по желанию клиента.
Сколько стоит собрать ребенка на 1 сентября
Накануне начала нового учебного года родители покупают своим детям форму, портфель и канцелярию.
В 2020 году родителям мальчика собрать своего ребенка в школу обойдется в среднем в 2 305 грн, а девочки дороже — в 2 345 грн.
Подробнее о том, сколько стоит собрать школьника на 1 сентября, смотрите на Фактах ICTV.