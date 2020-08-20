20 августа, по народному календарю — день Марины-Пимены. В этот день приходится окончательно прощаться с летом и встречать осень.

В знак этого прощание крестьяне пекли сладкие пироги с малиной, ведь 20 августа как раз заканчивали сбор ее урожая. Также на Марину-Пимену начинало желтеть листья и нужно начинать сев озимой пшеницы.

Именины 20 августа празднуют: Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Митрофан, Михаил, Петр, Феодосий.

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Народные приметы на 20 августа:

если аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной;

при восходе солнца заря окрасилась в красный цвет, будет дождь;

паук оставляет паутину и прячется в укрытие — к ухудшению погоды;

сон с 19 на 20 ноября вещий. Он исполнится в ближайшее время и принесет вам радость.

Что нельзя делать 20 августа:

без надобности ходить в лес;

делать большие покупки;

начинать новые дела.

Календарь церковных праздников

В 2020 году в календаре церковных 2020 украинцы отмечают три переходных праздника: Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и День Святой Троицы (Пятидесятница).

Также насчитывается девять непереходных двунадесятых праздника: Рождество Христово (7 января), Крещение Господне (19 января), Сретение Господне (15 февраля), Благовещение Богородицы (7 апреля), Преображение Господне (19 августа), Успение Богородицы (28 августа) Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября), Воздвижение Креста Господня (27 сентября) и Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря).