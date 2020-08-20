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Факты / Lifestyle

С комментариями экс-сотрудника КГБ: новый тизер Call of Duty о Холодной войне

Компания Activision выпустила тизер шутера Call of Duty: Black Ops подзаголовком Cold War, анонсировав выход новой части.

Новая часть шутера будет посвящена Холодной войне между США и СССР в прошлом веке.

В тизере есть фрагменты интервью с бывшим агентом КГБ Юрием Безменовым.

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В свое время он работал в посольстве СССР в Индии, однако в 1970 году он сбежал в Канаду, где жил под именем Томас Шуман. Со временем КГБ его раскрыл. После этого он дал ряд интервью, в которых рассказал о советской пропаганде и диверсиях. В тизере Call of Duty он перечисляет четыре стадии идеологической диверсии советских спецслужб.

Полноценная презентация игры состоится 26 августа, однако дата релиза шутера пока неизвестна.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

23 июля украинская студия GSC Game World презентовала дебютный трейлер второй части видеоигры S.T.A.L.K.E.R. о Чернобыльской зоне.

Она выйдет на Xbox Series X и ПК, а также будет доступна на сервисе Xbox Game Pass.

Фото: Dreamstime

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