Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

17 августа Меркурий соединяется с Солнцем во Льве и строит гармоничный аспект с Марсом, что дает самоуверенность и настойчивость многим людям в выражении своих идей и интересов. Появляется интерес к интеллектуальным играм. Число общественных связей возрастает. Возможны небольшие поездки по поручению или делам.

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В этот период получится наладит хороший контакт с начальством. Хорошо идет работа, требующая интеллектуальных и творческих усилий. Людей в этот день легче вдохновить на свершения, вернуть желание жить и радоваться.

Гороскоп для Овнов

Вас ожидает большое количество мелких дел, поездок, а также информации сообщений в мессенджерах. Много времени уйдет на разговоры о здоровье и консультации со специалистами в этой сфере. Возможны служебные командировки, приход молодых сотрудников, начало обучения на курсах повышения квалификации. Вам могут поручить обучение молодого персонала трудовым навыкам или возложат на вас дополнительные обязанности. Возможны конфликтные ситуации с начальством, смена места работы с целью повышения должности или дохода.

Гороскоп для Тельцов

В это время на первом плане окажутся романтика, юмор и творчество. Если у вас есть дети, то самое время заняться ими. Благоприятны поездки на отдых, занятия развивающими играми с детьми. Не забывайте о детях старшего возраста, сейчас можно найти возможности для сближения и устранения недоразумений. Романтические встречи подарят оптимизм, желание показать себя с лучшей стороны. Также в этот период усиливается азарт и стремление к авантюрам, но не ввязывайтесь в подобное, иначе это может довести до потери репутации. Не бойтесь обновить профессиональную сферу, так как это поможет обрести популярность и признание.

Гороскоп для Близнецов

Стабилизируется ваше эмоциональное состояние. Для вас наступает благоприятный период, хотя времени для отдыха не остается. Важно быть в движении, заниматься бизнесом и, в скором времени, вы будете довольны проделанной работой и результатом. Мысли заняты расчетами, сроками, решением вопросов, связанных с различными бумагами и документами, а также здоровьем. Деловых контактов становится больше. Это хорошее время для серьезных разговоров, совещаний, планирования, составления отчетов и разного рода справок, а также для инвентаризации.

Гороскоп для Раков

Это период будет хлопотным. Возможны поломка оборудования, проблемы с документами, задержка поставок товара, производственные трудности. Целью ваших усилий станут деловые проекты, различные распродажи, контакты с братьями и сестрами, корреспонденция, мероприятия, связанные с обучением. Разговоров очень много, поток информации и идей усилится. Вам будет легче заниматься литературным творчеством. Думайте и анализируйте, прежде чем что-то делать, не расходуйте свою энергию в холостую. Вы сможете усвоить более эффективные методы работы, ваши идеи и мнения будут восприняты с энтузиазмом.

Гороскоп для Львов

Финансы в этот период будут вызывать у вас особый интерес, а мышление в этом плане становится более практичным. Благоприятное время для поиска работы или дополнительных источников заработка. В решении денежных проблем могут помочь родственники, соседи, друзья. Дополнительные доходы может принести интеллектуальный труд, посредническая деятельность, коммерческие сделки, торговля, выгодные контракты, связанные с куплей-продажей. У вас будут благоприятные возможности, благодаря которым вы сможете улучшить свое финансовое положение. Период благоприятен для командировок в целях установления отношений.

Гороскоп для Дев

Возникает огромное желание рассказать о своих грандиозных идеях и проблемах, так как в это время самыми приоритетными темами для разговора являются личные. Деятельность в это время чаще сводится к разговорам о ней. В это время вы быстро загораетесь и принимаете решения импульсивно, от недостатка внимания вы не страдаете. Скорость восприятия и переработки информации в это время возрастает, что очень благоприятствует брокерам, корреспондентам, людям, работающим с информацией. Рабочему процессу в этот период мешает импульсивность принятия решений, разговоры.

Гороскоп для Весов

Не афишируйте свои планы и тогда, успех вам гарантирован. Усиливается восприимчивость и чувствительность, в романтических отношениях возможны сильные импульсы. Появляются неожиданные деловые и финансовые перспективы, интересные предложения и контакты, необычные знакомства и связи. Неординарность и экстравагантность помогают в общественной жизни. Особенно удачны контакты с общественными организациями и независимыми группами, а также реализация планов. В семье возможны неожиданные события, которые будут сопровождаться хлопотами и переменами.

Гороскоп для Скорпионов

Вы можете обрести особые преимущества, благодаря давним друзьям или ситуациям, в которых вы сможете проявить свою индивидуальность. Можете рассчитывать на новые идеи, планы и поддержку единомышленников. Это хороший период для привлечения спонсоров. Хорошее время для ученых, политиков, общественных деятелей, предпринимателей и бизнесменов. Новые внезапные и интересные знакомства дают благоприятные перспективы. Возможно, дружеские связи перерастут в романтические. Склонность к флирту, приключениям, эмоциональному и духовному общению с партнером, делают эту неделю запоминающейся.

Гороскоп для Стрельца

Вызывает беспокойство собственная репутация, вопросы статуса, карьеры. Цель достигается благодаря чьему-либо покровительству. В это время часто возникают новые важные связи, знакомства с работодателями, авторитетными и высокопоставленными людьми. Ваши интеллектуальные способности могут стать главным предметом общественного признания. Вы получите возможность выразить в присутствии публики свои идеи, поделиться знаниями и навыками. Полученные вами новости и информация относительно карьеры повлияют на текущие дела.

Гороскоп для Козерогов

Завязываются новые, в том числе и международные связи на основе научных или других интересов. Хорошее время для участия в брифингах и конференциях. Вы сможете договориться с начальством, властями. Удачно сложатся командировки, посещение официальных организаций. Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности. Интеллектуальный или профессиональный статус займет одно из приоритетных мест.

Гороскоп для Водолеев

В профессиональной сфере придется преодолевать некие препятствия, но результат может вас порадовать. Подходящее время для улучшения отношений с братьями и сестрами, соседями. Благотворно влияют на семейные отношения совместные вечера и пикники, романтические поездки и прогулки. Вы можете успешно воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи. Хорошо складываются отношения с детьми, этот период можно использовать для занятий с ними. Удачное время для путешествий за рубеж или общения с иностранцами, обучения, повышения квалификации.

Гороскоп для Рыб

Ваша сила в этот период в сотрудничестве. Для интеллектуального труда, расчетов, исследований этот период является достаточно сложным. Однако для творчества и контактов с близкими людьми – благоприятное время. В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Старайтесь не реагировать на провокации, не вступайте в конфликты и конфронтацию. В этот период вы узнаете мнение людей о себе и своей деятельности.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.