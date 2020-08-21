Гороскоп на неделю, с 24 по 30 августа 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Две сильные планеты Марс в Овне и Сатурн в Козероге образуют напряженный аспект. Для людей это ознаменуется безрассудной храбростью и трудоголизмом при том, что целей достичь невозможно.

У военных, крупных руководителей и политиков наступает кризис в карьере. Не стоит лезть на рожон и упрямо доказывать свою точку зрения. Важно научиться отстаивать идеалы спокойно. От непоправимого вас уберегут правильная оценка ситуации и осознанные действия для стабилизации ситуации.

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У людей, которые имеют хронические болезни, ухудшится состояние, обострятся симптомы. Перенапряжение и неправильные эмоциональные реакции будут чреваты психосоматическими осложнениями.

Гороскоп для Овнов

Все ваши мысли заняты в этот период работой или здоровьем. Отношения с начальством и сотрудниками будут ухудшаться из-за упрямства и своенравия. Возможна смена места или стиля работы. Также могут появиться юридические неприятности. Для мужчин напряженная неделя, так как сложно управлять своей физической силой и энергией. Обратитесь за советом к отцу, мудрому руководителю, авторитетному для вас человеку, под их началом вы сможете избежать неприятностей.

Гороскоп для Тельцов

Неделя будет благоприятной, однако внешняя обстановка ознаменуется определенными ограничениями. Сосредоточьтесь на домашнем очаге и негатив не сможет проникнуть в вашу семью. Старайтесь спокойнее реагировать на любую перемену в партнере, если вы что-то скрываете от любимого человека, пришло время об этом поговорить и устранить причину волнений. Может возникнуть необходимость решать юридические вопросы, но лучше отложить все это к концу недели.

Гороскоп для Близнецов

Благоприятное время для решения семейных вопросов и брака. Отличная возможность отправится в деловую поездку, санаторий или на специализированный курорт. В третью декаду августа все будет получаться так, как вы запланировали, однако, если перед этим была проведена определенная работа. Неделя подходит серьезных разговоров с начальством, родителями, старшими родственниками, можно прояснить вопросы, которые давно вас тревожат.

Гороскоп для Раков

У вас в это время появится ряд хлопот: задержки с документами, в дороге. Неделя переполнена мелкими делами, различными сообщениями в мессенджерах и информацией. Разговоры о здоровье и консультации со специалистами займут много времени. Вы можете получить известия, связанные с новой работой или обучением. Ваши идеи и мнения будут восприняты коллегами, хотя возможны споры и необходимость их корректировки.

Гороскоп для Львов

Окружающие склонны признать ваши достижения и таланты, а это, в свою очередь, улучшит ваше положение в обществе. Много времени занимают вопросы, связанные с ресурсами, материальными ценностями, талантами. Возможно появление дополнительных источников заработка, скрытый доход. В то же время, не стоит быть слишком приземленными, ведь помимо денег есть духовные ценности. Эта неделя достаточно напряженная, если что-то пошло не по плану, задумайтесь, какие у вас есть другие важные приоритеты, кроме, денежных?

Гороскоп для Дев

Вам свойственно в этот период высказывать личное мнение, которое может вызвать бурную реакцию начальства или оппонентов. Заручитесь поддержкой опытных коллег, обратитесь за советом к отцу или деду – они помогут выйти с достоинством из неприятной ситуации и сохранить репутацию. В это время стоит ожидать импульсивных решений, однако это чревато множеством хлопот, которые будут мешать основной работе. Хорошее время для исследований и интеллектуальной работы наедине.

Гороскоп для Весов

Правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность и умение находить подход к людям будут способствовать эффективному общению с вышестоящими. С начальством деловые отношения могут трансформироваться в личные или романтические. Встреча может произойти при исполнении своих должностных обязанностей и повлиять в дальнейшем на карьеру. В этот период невозможно утаить какую либо информацию, особенно ту, которая может вас скомпрометировать.

Гороскоп для Скорпионов

Импульсивность, борьба за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах приводят к чрезмерным физическим и психическим нагрузкам. Неудачное время для решения проблем, распределения прибыли, акционирования, страхования, возвращения долгов, а также наследства и алиментов. Повышаются всевозможные риски, вас могут пытаться втянуть в крупномасштабные мероприятия или опасные аферы. Будьте осторожны при использовании различной техники, вождении транспорта, проведении опытов и экспериментов.

Гороскоп для Стрельца

Карьера будет успешной благодаря воле и решительности. Самооценка и способность реализации собственных амбиций повысятся. На первый план выступят графики работы, решение задач и выполнение профессиональных обязанностей. Идеи найдут возможность к реализации, однако, если вы прислушаетесь к рекомендациям специалистов и опытных коллег. Проекты, которые уже существуют, можно будет внедрить, благодаря дополнительно полученной информации, новому знакомству, использованию деловых связей.

Гороскоп для Козерогов

Препятствия и сопротивление со стороны коллег значительно подрывает вашу веру в собственные силы. Воспользуйтесь этим временем для отдыха или уединенной работы, планирования, обучения. Знания и сведения, которые вы получите в этот период, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться. Подходящий период для подачи служебных записок или проектов руководству по реорганизации производства.

Гороскоп для Водолеев

Из-за напряжения в этот период сложно собраться, однако, если сконцентрируетесь и будете действовать целенаправленно, то достигните определенных успехов. Выплата долгов, развитие навыков, которые помогут вам обрести независимость в финансовом плане, также вполне вероятны. Усиливается решимость и сила воли, в связи с чем, вы станете слишком требовательны и категоричны. Главное, не испортить благоприятные возможности и использовать ситуации с максимальной выгодой и пользой.

Гороскоп для Рыб

Разговоры о партнерстве и взаимоотношениях принесут лишь нервозность, рассеянность и раздражительность. Появятся обстоятельства, которые будут способствовать исследованиям и расследованиям. Также у вас получится лучше понимать психологические мотивы поведения других людей. Эта неделя является неблагоприятной для деловой сферы и ознаменуется конфликтностью, столкновениями из-за идей и мнений. Лучше отложить походы в официальные места и государственные структуры.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.