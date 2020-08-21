Погода в Украине 21 августа будет преимущественно солнечной, однако местами будут грозы.

Так, на Западе синоптики прогнозируют солнечную погоду, а средняя температура воздуха днем ​​будет держаться на уровне +26 градусов.

В Житомирской области ожидаются дожди с грозами, а столбик термометра будет показывать до +27 днем ​​и до +18 ночью.

Похожая ситуация будет и в Киеве — температура воздуха днем ​​достигнет +29 градусов.

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На Востоке стране ожидается от +23 до +32 градусов днем, ночью температура опустится до +14.

На Юге страны будет тепло — синоптики прогнозируют до +34 днем, а ночью до +21 градуса.

Погода на День независимости

Погода на выходные на День независимости в Украине будет жаркой, но местами дождевой. В том числе 24 августа дожди ожидаются на правобережной части Украины.