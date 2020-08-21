Отдых на природе — одно из любимых занятий для украинцев особенно во время длинных выходных. Поскольку из-за пандемии коронавируса уик-энды за границей для многих отменяются, то отдых на свежем воздухе может стать неплохой альтернативой.
Это может быть отдых на природе у реки, в лесу или на даче, но для всех этих собраний необхоим определенный список необходимых вещей и еды.
Факты ICTV составили перечень того, что нужно взять с собой на отдых на природе.
Что взять с собой на природу из еды:
- питьевая вода и еще раз вода! Она никогда не бывает лишней;
- соль, специи, соусы, уксус (кстати, полезен не только на кухне, а и в борьбе с волдырями при укусах насекомых);
- зелень, овощи и фрукты, а также мелкая сырая картошка, которую можно будет испечь;
- хлеб, масло, сыр, копчености — для “разогрева” и закуски, пока готовится шашлык;
- соки для детей и напитки для взрослых;
- если есть спиртное, то, как правило, на “ура” идут соления и рассол;
- десерт, но не стоит слишком увлекаться сладким.
Берите еду с расчетом на себя и на соседа. Но при этом помните о том, что скоропортящиеся продукты лучше отставить в сторону — на солнце и теплом воздухе они могут привести к отравлениям.
Читайте: Отдых в Украине летом 2020: куда поехать и что посмотреть
Хорошо, если у вас есть сумка-холодильник, которая поможет сохранить продукты в холоде. При желании подобный холодильник можно смастерить дома – на дно обычной сумки уложите бутылку с ледяной водой, а сверху – продукты.
Чтобы отдых был максимально комфортным, вам стоит взять необходимое для этого снаряжение:
- палатка, навес или тент;
- столик для пикника и складные стулья;
- подстилка, коврик, каремат;
- гриль и мангал, а к ним шампуры, спички, зажигалка, топорик, бумага и, возможно, даже дрова.
Для приготовления еды на природе вам точно понадобится скатерть и целлофан, которым можно будет накрыть продукты от солнца или дождя. Также, стоит позаботиться о том, во что складывать мясо или на чем готовить салат. Для этого не забудьте:
- пара ножей, консервный ключ, штопор, разделочная доска, терка;
- посуда для пикника: тарелки, стаканы, ложки, вилки (кстати, в магазинах в большом ассортименте продаются наборы для пикника в удобной и практичной упаковке или сумке для пикника);
- пара мисок для салатов и тарелок для нарезки;
- мусорные пакеты.
Не забудьте собрать с собой аптечку. Скупать пол-аптеки необязательно, но препаратами для оказания первой помощи не пренебрегайте. Возьмите салфетки, туалетную бумагу, жидкое мыло, солнцезащитные и средства от насекомых. Кроме того, лучше захватить с собой бинт, пластырь, зеленку и перекись, активированный уголь, болеутоляющие и сердечные препараты.
В идеале, стоит собрать аптечку, которую вы сможете брать не только на природу но и в другие поездки. В ней обязательно должно быть:
- сухие бумажные и влажные гигиенические салфетки, обычное или жидкое мыло, туалетная бумага;
- средства защиты от солнца и обветривания, а также от насекомых в соответствии с возрастом отдыхающих – для взрослых и детей;
- средства от порезов, ушибов, ожогов: бинт, пластырь, зеленка, перекись водорода, а также специальный ранозаживляющий бальзам;
- средства от расстройства желудка, активированный уголь;
- болеутоляющие препараты;
- сердечные препараты;
- антиаллергические средства;
- личные медикаменты и средства по уходу и гигиене.
Также не забудьте взять на природу головной убор, солнцезащитные очки, теплую кофту или ветровку. Также подумайте о развлечениях: подойдет мяч, бадминтон, тарелка, гитара, плеер, фотоаппарат.Читайте: Отдых у Днепра, Десны или Стугны: цены и куда поехать Отдых в Украине летом 2020: куда поехать и что посмотреть Путешествуем с палаткой: что нужно знать