В пятницу, 21 августа, Луна пребывает в знаке Дева. Это 3 лунный день.

Это благоприятный день для любой работы, которая требует вдумчивости и кропотливости, также хорошо заниматься налаженными делами.

Есть риск, что будут обостряться конфликты между близкими людьми, поэтому важно стараться избегать ссор.

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В 2 лунный день астрологи рекомендуют заниматься спортом, это поможет улучшить общее физическое состояние и укрепить здоровье.

Любые материальные дела будут проходить успешно. Однако все же осторожнее стоит относиться к кредитованию и даче денег в долг.

21 августа лучше провести время в кругу друзей или родственников, можно смело говорить о том, что вас давно беспокоит.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных.