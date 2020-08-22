Гороскоп на 22 августа 2020 для всех знаков зодиака отправляет Овнов на уборку, Стрельцов на прогулку, а Львам разрешает слушать только свое сердце.

Овен

Повешенный

Овнам отчаянно жаль тратить день на то, что нужно делать, а не на то, что хочется. Но вы все успеете. Просто вторая половина дня будет приятнее, если никаких обязанностей уже не будет. Потому вложите время и силы в уборку, покупки и все такое прочее – и больше об этом не волнуйтесь.

Телец

Маг

Все внимание сегодня приковано к Тельцам, и внимание это им приятно. Не стесняйтесь этого, но тщательно выбирайте, какие свои качества показать. Все они хороши, но ставить сразу на все у вас не выйдет. А потому решайте, что хотите делать и кем быть.

Близнецы

Королева мечей

Гороскоп на 22 августа 2020 советует Близнецам прислушиваться прежде всего к голосу разума. Вам сегодня это очень легко. Пока все вокруг просто радуются субботе, вы успеваете подумать обо всем и обо всех, построить план и прямо сейчас начать получать удовольствие. Вот бы всем так.

Рак

Перевернутая Пятерка чаш

Чудесный день, когда Раки вспоминают, как хорошо дышать. Как хорошо просто жить. Все, что тревожило вас и затягивало в прошлое, отпускает. Насладитесь этим прекрасным началом новой жизни. А потом начните ее проживать.

Лев

Влюбленные

Сегодня Львам стоит слушать свое сердце. Перед вами может появиться сложный выбор, возможность, за которую многие отдали бы левую почку. Не думайте о других, думайте о том, хотите ли вы этого. Если да – соглашайтесь. Если есть хоть тень сомнений – счастья этот шанс вам не принесет.

Дева

Солнце

У Дев по гороскопу на 22 августа 2020 года для всех знаков зодиака просто очень хороший день. Ничто не омрачит его, ничего не испортит. Если хотите радоваться и получать удовольствие – этим и занимайтесь.

Весы

Туз посохов

Весам с самого утра и до позднего вечера хочется делать. Этот день вам предстоит создать себе самим. Каким вы его сделаете – таким он и будет. Потому желайте осторожно, а делайте смело.

Скорпион

Король чаш

Хороший спокойный день приготовлен для Скорпионов. Спокойный он потому, что вы в гармонии со своими чувствами. Постарайтесь эту гармонию не рушить. Говорите, когда злитесь, грустите, когда печальны, смейтесь, когда счастливы. Не копите чувства в себе.

Стрелец

Тройка чаш

Стрельцам не стоит проводить день в одиночестве. Соберите компанию, запланируйте семейное путешествие или сходите в кому-нибудь в гости. Не сделаете этого – компания найдет вас сама. Такой уж день, ничего не поделаешь.

Козерог

Перевернутая Шестерка посохов

Очень сложный день для Козерогов, потому что им хочется, чтобы их отметили по достоинству – но все вокруг слишком устали для этого. Не держите на людей зла, даже на близких. Дайте время, и все все поймут сами. А вы просто напомните себе, что вы молодец и отметьте это.

Водолей

Перевернутая Верховная жрица

Внутренний голос сегодня врет Водолеям, упорно и во всем. Потому не полагайтесь на первые впечатления, отмахивайтесь от предчувствий и дурных знаков. Будьте рациональны и особенно не верьте снам.

Рыбы

Колесо фортуны

Рыб тянет изменить все в своей жизни. Это прекрасное желание, но будьте осторожны, когда меняете плохое на хорошее. Зазеваетесь и случайно подмените хорошее на плохое. Прежде, чем крутить барабан судьбы, заберите все ценное с сектора Приз.

Лунный календарь на сентябрь

Лунный календарь на сентябрь 2020 указывает на большое количество благоприятных дней.

В первом месяце осени будут успешными деловые переговоры и высокие шансы существенно улучшить свое финансовое положение. Начало сентября будет благоприятным для кардинальных изменений в жизни и подписания важных деловых соглашений.