Магнитные бури в августе 2020 пройдут шесть раз.

В августе бури будут разные — сильные, средние и слабые, поэтому метеозависимые люди могут ощутить физический дискомфорт.

В последний месяц лета магнитные бури будут чередоваться, сменяя слабые колебания магнитного поля средними. Сильные ожидаются только два раза.

Первые скачки можно будет ощутить уже 2 августа.

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Магнитные бури в августе:

2 и 3 августа – слабая буря;

10 августа – средняя буря;

13 и 14 августа – слабая буря;

21 и 22 августа – сильная буря;

29 августа – средняя буря.

Симптомы у метеозависимых людей:

головная боль или мигрень;

высокое или низкое давление;

усталость организма;

боль в суставах;

нестабильное эмоциональное состояние;

нарушение сна.

Как справиться с магнитными бурями:

частые прогулки;

8-часовой здоровый сон;

соблюдать водный баланс и пить минимум два литра воды в день;

отказаться от вредных привычек – курения и алкоголя;

ограничить употребление острой и жирной пищи, а также кофе;

пить травяные чаи;

исключить стрессовые ситуации.

К слову, магнитная буря может длиться пару часов или дней. Причиной их появления является эхо от взрывов на Солнце.

Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год для того, чтобы метеозависимые люди могли понимать причину своего самочувствия. Также в эти дни им стоит обратить особое внимание на свое здоровье и соблюдать рекомандаций.