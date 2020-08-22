Куда пойти во Львове на День независимости: афиша на 19-24 августа

24 августа Украина отметит День независимости, а 23 августа День флага.

У украинцев будет дополнительный выходной, а значит всех ждет длинный уик-энд.

Афиша мероприятий на День независимости во Львове начинается с 19 августа и заканчивается 24. Украинцы получат пять дней развлечений на любой вкус – концерты, театральные представления, караоке и мероприятия для поддержания патриотического духа.

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Факты ICTV расскажут, куда пойти на День независимости во Львове 19-24 августа.

19-24 августа

Фестиваль Параджанова на Левандовке

Подробности: праздник — открытие фестиваля: 19 августа в 20.00, концерт по случаю Дня независимости — 24 августа в 15.00.

Где: Левандовский парк, Культурно-художественный центр Спутник (ул. Воздушная, 20), в течение дня.

21 августа

Воображаемый уикенд

Где: SMART-библиотека (ул. Профессора Ковалика, 1), в 12.00.

Исторический экскурс: украинская государственность: история и современность

Где: Медиатека Мультиплекс (ул. В. Симоненко, 10), в 12.00.

Креатив-мапинг щедрая Украина

Где: Пазл-библиотека (ул. А. Мишуги, 3), в 13.00.

Онлайн-знакомство лица независимости: Левко Лукьяненко и Вячеслав Чорновил

Где: Центральная детская библиотека (ул. Окуневский, 3), в 14.00.

Исторический хронограф календарь нашей независимости

Где: Комфорт-библиотека для детей на Патона (ул. Е. Патона, 4/2), в 14.00.

Онлайн-созерцание красота Украины

Где: Библио-хаб под высоким замком (ул. Б. Хмельницкого, 175), в 14.00.

Романтическая органная музыка

Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 19.00.

Кабаре Бухенвальд. Вечер I

Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса (ул. Л. Курбаса, 3), в 19.00.

Лесь Подервянский. Чтение под открытым небом

Где: территория FEST! Republic (ул. Старовознесенская, 24-26), в 19.00.

День независимости на Сбоищах

Где: Народный дом Збоища (ул. Каменная, 32), в 19.00.

22 августа

Концерт с участием учеников школы Соломии Крушельницкой

Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 17.00.

Вагнер. Лист. Органный концерт

Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 19.00.

Ножи в курах или наследство Мельника

Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса (ул. Л. Курбаса, 3), в 19.00.

Спектакль Сон летней ночи

Где: Внутренний двор Львовского академического драматического театра им. Леси Украинки (ул. Городоцкая, 36), в 20.00.

23 августа

Церемониал поднятия государственного флага Украины с участием семей Героев Небесной Сотни, воинов АТО

Где: мемориал Памяти Героев Небесной Сотни (ул. Кривоноса-Замковая), в 11.00.

Концерт по случаю Дня независимости

Где: Народный дом г. Винники (г. Винники, ул. Шевченко, 5), в 15.00.

Скрипка и орган. Музыка барокко

Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 17.00.

Праздничный концерт культовой украинской рок-группы Брати Гадюкіни

Где: Площадь Рынок, в 18.00.

Бетховен 250. Фортепианный речиталь

Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 19.00.

Спектакль Королева красоты

Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса (ул. Л. Курбаса, 3), в 19.00.

Спектакль Пентекост

Где: Первый академический украинский театр для детей и юношества (место проведения — с. Демня Николаевского района Львовской области), в 20.00.

Разрисуй будни (цикл мастер-классов и художественных знаний)

Где: Сенсотека (ул. Самчука, 22), в течение дня.

23-24 августа

Lviv Ice Cream Market 2020

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого (ул. Болгарская, 4), в течение дня.

24 августа

Зажжение лампадок и Поминальная молитва за борцов за независимость Украины. Формирование колонны Марша непокоренных, проход к Гарнизонному храму

Где: Лычаковское кладбище на поле почетных захоронений № 76 и 67, в 10.00.

Праздничный автопробег и выставка ретро-автомобилей

Когда: 10.00−17.00

Маршрут: Центральный парк культуры и отдыха им. Бы. Хмельницкого — Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого — Музей освободительной борьбы Украины — площадь Рынок

Завтрак в доме Франко

Где: Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко — Дом Франка (ул. И. Франко, 150/152), в 11.00.

Благодарственная Божественная Литургия

Где: Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11) в 12.00.

Art&Agro пикник в Стрыйском парке

Где: Стрыйский парк (верхняя аллея), 12.00−22.00

Музыка Баха. Органный концерт

Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 14.00.

Independence Day: кто/что дарует нам независимость?

Где: Мемориальный музей Станислава Людкевича (ул. С. Людкевича, 7), в 15.00.

Музыкально-театральное приветствие ко Дню независимости

Где: Львовский академический театр Воскресения (открытая площадка на площади генерала Григоренко), в 15.00

Акафист Пресвятой Богородице

Где: Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла Дударик (площадь перед памятником Т. Шевченко, просп. Свободы), в 15.30

Мероприятие по случаю Дня независимости (мастер-классы, награждение, караоке, танцевальный вечер)

Где: Народный дом пгт. Брюховичи (пгт. Брюховичи, ул. Ивасюка, 2), в 16.00.

Сильвестров. Тихие песни

Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 17.00.

Романтическая органная музыка

Где: Львовский дом органной и камерной музыки (ул. С. Бандеры, 8), в 19.00.

Королевский Лев-международный фестиваль духовых оркестров и мажореток

Где: площадь перед культурно-образовательным центром им. А. Довженко (просп. Красной Калины, 81), в 19.00

Выступление Назара Савка и струнного трио Progressive Time на плавучей сцене

Где: Центр творчества детей и юношества Галичины (ул. Вахнянина, 29), в 19.00.

Два цвета. Летний концерт Оксаны Мухи в Митрополичьих садах

Где: Митрополичьи сады (площадь Святого Юра, 5), 20.00.

Концерт Гентри Персел на рояле XIX века

Где: Lem Station (ул. Д. Витовского, 57), организует Львовский дом органной и камерной музыки, в 21.00.

Погода во Львове на выходные на День независимости

Погода на выходные на День независимости ожидается жаркой. Во Львове 22 августа будет солнечно, а температура воздуха днем от +24° до +26°.

23 августа во Львове пройдут дожди с грозами, а температура днем от +26° до +28°.

На День независимости погода будет дождливой. Температура днем от +23° до +25°.

Источник: Львовский городской совет