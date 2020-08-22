В лунном календаре стрижек на август 2020 будет много благоприятных дней. Однако для того, чтобы после процедуры волосы стали расти быстрее и были шелковистыми нужно точно знать, в какой день навестить мастера.

Каждый лунный день по-своему влияет на состояние волос. Правильно подобрать день для стрижки поможет лунный календарь стрижек на август 2020.

Лунный астропрогноз на 1 августа

Удачный день для стрижки, благоприятными будут любые манипуляции с волосами. Чтобы результат вас приятно удивил, стоит записаться к проверенному мастеру.

Лунный астропрогноз на 2 августа

Влияние на общее состояние волос будет благоприятным. Однако стоит избегать сложных окрашиваний и отказаться от ярких красок.

Лунный астропрогноз на 3 августа

Нейтральный день для манипуляций с волосами. На качество волос стрижка никак не повлияет, но общее состояние здоровья может ухудшиться.

Лунный астропрогноз на 4 августа

Удачный день для окрашивания в яркие оттенки. Не стоит бояться экспериментировать, можно смело воплощать в жизнь самые безумные идеи.

Лунный астропрогноз на 5 августа

Неудачный день. После стрижки может появиться перхоть, а общее состояние волос испортится. Лучше перенести визит к мастеру на другой день.

Лунный астропрогноз на 6 августа

Стоит отказаться от любого сложного окрашивания. Лучше посвятить этот день лечебным процедурам за волосами.

Лунный астропрогноз на 7 августа

Навестить мастера рекомендуется обладателям тонких и поврежденных волос. В этот день хорошо заниматься оздоровительными и общеукрепляющими процедурами.

Лунный астропрогноз на 8 августа

Стрижка в этот день поможет усилить харизму, придаст сил и здоровья. Также это хороший день и для окрашивания, однако предпочтение стоит отдать натуральным оттенкам.

Лунный астропрогноз на 9 августа

Нейтральный день для стрижки. Однако к мастеру стоит идти только тогда, когда хотите приостановить рост волос.

Лунный астропрогноз на 10 августа

Стрижка в этот день как нельзя лучше подчеркнет вашу истинную красоту. Все будет складываться благоприятно и вы увидите себя с другой стороны.

Лунный астропрогноз на 11 августа

Чтобы добиться желаемого результата, стоит должное внимание уделить процедурам, которые улучшают общее состояние волос. Стрижка в этот день поможет наладить отношения с близкими.

Лунный астропрогноз на 12 августа

Чтобы улучшить общее самочувствие стоит покрасить волосы в светлые оттенки, стрижка в этот день принесет много радости.

Лунный астропрогноз на 13 августа

Нейтральный день для стрижки волос. Больше времени стоит уделить именно домашнему уходу, полезными будут маски из натуральных ингредиентов.

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Лунный астропрогноз на 14 августа

Опасный день для стрижки. Любые манипуляции с волосами могут негативно сказаться на психическом здоровье.

Лунный астропрогноз на 15 августа

Стрижка и окрашивание в этот день может хорошо сказаться на общем самочувствии. Правильно подобранные оттенки подчеркнут образ и добавят харизмы.

Лунный астропрогноз на 16 августа

Стрижка в этот день может доставить вам массу хлопот. После процедуры возможны трудности с укладкой волос и приданием им формы.

Лунный астропрогноз на 17 августа

Нейтральный день для стрижки волос. В этот день стоит отказаться от окрашивания, особенно если мастер будет делать вам процедуру впервые.

Лунный астропрогноз на 18 августа

Хороший день для визита мастера. Стрижка в этот день добавит вам уверенности и сделает более привлекательной.

Лунный астропрогноз на 19 августа

Для того чтобы подчеркнуть образ стоит заранее продумать, какую именно стрижку хочется сделать. Визит к мастеру в этот день будет удачным.

Лунный астропрогноз на 20 августа

Один из самых благоприятных дней для стрижки. Удачными также будут и любого рода окрашивания. Не стоит бояться экспериментов в этот день.

Лунный астропрогноз на 21 августа

Успешно пройдет даже самая сложная процедура. Можно смело записываться к любимому мастеру и не бояться кардинальных изменений.

Лунный астропрогноз на 22 августа

Стрижка в этот день поможет ускорить рост волос и улучшить их общее состояние. Чтобы не пришлось жалеть о смене образа, стоит заранее продумать желаемую длину.

Лунный астропрогноз на 23 августа

Полезными будут любого рода оздоровительные процедуры. Окрашивания также будут удачными, однако полностью менять цвет волос не стоит.

Лунный астропрогноз на 24 августа

Хороший день для стрижки. Процедура поспособствует улучшению отношений с возлюбленным, а коллеги посмотрят по-новому.

Лунный астропрогноз на 25 августа

Неудачный день для стрижки. Волосы могут быстро испортиться. Окрашивание также стоит перенести на более благоприятный день.

Лунный астропрогноз на 26 августа

Если вы хотите чтобы эффект от стрижки продержался дальше, стоит перенести процедуру. Для полного образа можно подчеркнуть имидж и окрашиванием.

Лунный астропрогноз на 27 августа

Окрашивание в этот день будет неудачным. Волосы быстро потеряют цвет и потускнеют. Лучше этот день посвятить лечебным процедурам.

Лунный астропрогноз на 28 августа

Стрижка в этот день окажет на волосы положительное воздействие. Будут хорошо восстанавливаться кончики, а пряди станут выглядеть шелковистее.

Лунный астропрогноз на 29 августа

Удачными будут окрашивание и тонирование. От сложных манипуляций с волосами стоит отказаться.

Лунный астропрогноз на 30 августа

Хороший день для ярких стрижек и окрашиваний. Не стоит бояться экспериментов, особенно если идете к проверенному мастеру.

Лунный астропрогноз на 31 августа

Стрижка в этот день принесет материальное благополучие. Окрашивание 31 августа поможет обратить на себя внимание противоположного пола.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много благоприятных дней. В последнем месяце лета у многих будут складываться отношения с коллегами. Будет улучшенная мыслительная деятельность.