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День ангела Романа — лучшие поздравления в картинках

День ангела Романа празднуют несколько раз в год, одним из таких является 23 августа. Это имя имеет латинское происхождение и означает римский, римлянин, крепкий.

Наверное, именно поэтому для Романов часто характерны авторитарные черты характера, что помогает им быть хорошими предпринимателями, бизнесменами, политиками и руководителями.

Заместителем мужчин с этим именем считается святой мученик Роман Кесарийский, которого повесили за христианскую веру.

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Факты ICTV подготовили поздравления с днем ​​ангела Романа в картинках, чтобы вы могли таким образом поздравить всех своих знакомых мужчин и сказать им несколько приятных слов.

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Несмотря на то, что последний летний месяц уже почти закончился, все же несколько праздничных дат еще остались. А посмотреть их можно в календаре праздников на август.

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